為阿爺大招解畫（二）

9月24日，央行潘功勝、金管局李雲澤、證監會吳清聯手出大招，港股、A股、商品期貨、人幣大漲。但是否一招了？還是綿綿拳，陸續有來？筆者且解畫。

國內金融界有位作者大江，匯集了阿爺的大招，筆者站在巨人肩膀上，再望遠啲。昨文講了股與息（編按：詳見昨日「為阿爺大招解畫」8點分析），今日（27日）續講樓、匯、債。下文紅字為筆者所望。

(9)潘功勝表示，在房貸方面，將降低存量房貸利率併統一房貸最低首付比例。具體是：引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預計平均降幅大約在0.5個百分點左右。將全國層面的二套房貸最低首付比例由25%下調到15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比例。

潘功勝：存量房貸利率下調預計惠及1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出1500億元人民幣左右。

潘功勝表示，全國層面不再區分首套房二套房，統一最低首付比例全部為15%。各地可以在此基礎上因城施策，自主確定轄區內是否實施差異化的首付比例下限安排。商業銀行根據客戶風險狀況和意願確定具體的首付比例。

對於存量房貸跨行轉按揭，潘功勝表示，初期會先在本行內實施轉按揭，下一步再考慮是否需要跨行轉按揭。

阿爺透過昨日（26日）提的定向式放款，向銀行提供資金，以盤活企業，好使工人收入有保障。另方面則減降房貸利率0.5%，為1.5億人口（即是造了按揭的家庭人口）減利息支出1500億元人民幣左右，亦降低房貸首付至15%。整體操作是，工人少了企業倒閉失業之憂，收入穩定了，樓價已減，上車易了，按揭息又低了，好去勾起置業者的買樓慾求。在供樓者，則減少其供樓利息，所省下的利息可用在日常消費，起碼可以食餐海底撈(06862)啩，1.5億人每人食多餐。唔怪得頤海(01579)、海底撈、美團(03690)要升嘞！

沙特資金上周公布買奧園(03883)佔16.48%股份，成奧園最大股東，是否早收到料？

上周沙特資本市場管理局又公布成立中國香港股票的ETF，此ETF一成立，中港股市便大升，好過燒炮仗開張。事出咁蹺豈無因。中東佬賺了頭注，黃皮白心、黑心者只好眼望望。

(10)李雲澤表示，金融總局和住建部建立了城市房地產投資協調機制，截至目前，商業銀行已審批白名單項目超過5700個，審批通過融資金額達到1.43萬億元人民幣，支持400餘萬套住房如期交付。為支持剛性和改善型的住房需求，金融總局將配合人民銀行積極推進委託降低存量房貸利率，減少居民房貸支出，提高人民群眾的獲得感，同時進一步推動城市融資協調機制落實見效，打贏保交房的攻堅戰，促進房地產市場平穩健康發展。

阿爺QE 解困內房

中國最頭痛的經濟事是內房，不少人認為中國內房，會如日本房地產一樣，要走進迷失的三十年，有這些想法的如不是Simple Naive，便是Stupid。經濟病痛，一如人之病痛，是不會只會病，只食舊時藥，而不去開放新藥。癌症一直被認為是死症，但今時有標靶藥。中國對內房難題是採一城一策，即不同城市內房困境，是不能光服一味減息來解決，是要度身訂做解決方案。所以有白名單，今有5700個即是有5700個樓盤，涉及400餘萬套房涉資1.43萬億元人民幣，錢從何來？不是由內銀來，如是內銀必瓜，但且看工行(01398)、建行(00939)瓜了未？未瓜，因資金由阿爺來（金融總局和住建部），此即可阿爺照起，咁物就QE囉。係呀！唔得咩，美國QE十多年，中國今時QE，按理仲可以QE多起碼十年，QE有無後遺症呀！有，稍後談。

筆者一直有介紹黃奇帆的解救內房之策，今時便是囉，不是興起，急病亂求醫㗎。

(11)潘功勝表示，近期主要經濟體貨幣政策進行了調整，人民幣匯率貶值壓力明顯緩解。美聯儲降息50個基點是過去幾年中加息周期後的首次降息，主要經濟體貨幣政策進入減息周期，美元升值動能減弱。隨著國內外貨幣政策周期差收斂，人民幣匯率基本穩定的外部壓力明顯減輕。

潘功勝表示，市場參與者要理性看待匯率波動，企業要聚焦主業，人民銀行在匯率政策的立場是清晰透明，堅持市場在匯率市場的決定性作用，強化預期引導，在外匯市場形成單邊的一致性預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平。

有人認為阿爺QE人匯必貶，唉！唔係炒家就唔係炒家啦！人仔今時曾升破七呀，日後詳談此。

(12)潘功勝表示，針對近期債券市場操縱價格、出借帳戶、利益輸送的情況，人民銀行將加大銀行債券市場違法違規行為查處，適時向社會公布。

潘功勝表示，央行通過二級市場買賣國債，投放基礎貨幣條件逐漸成熟。央行會同財政部研究，優化國債發行節奏和期限結搆。

潘功勝表示，近期國債收益率下行有政策利率下行引導市場利率下行的影響，也有前期政府債券發行供給偏慢的因素，還有中小金融機搆風險意識淡薄、推波助瀾、羊群效應的因素。國債收益率水平是市場化形成的結果，人民銀行尊重市場作用，為實施積極財政政策營造了良好的貨幣環境。但也要看到，利率風險是金融機搆風險管理的重要內容，美國矽谷銀行破產的風險事件啟示我們，中央銀行需要從宏觀審慎管理角度觀察評估市場風險，並採取適當措施弱化和阻礙風險的累積，這是央行的職責。

潘功勝表示，國債收益率曲線作為重要的定價訊號存在遠端定價不充分、穩定性不足的問題，央行對長期國債收益率做風險提示，是為了遏制羊群效應，維護債券市場良好秩序。

阿爺確開始QE了，可以導致息率有波動，故阿爺要安排在二級市場買賣國債（以前是沒有的），目的是要調控好市場利率。

月前有人炒長債息跌，如長短期息都跌，則可以引發資產價快速上漲帶來通脹。

但阿爺是可以透過沽短買長，或買短沽長來微調市場息率。一句講晒，想炒中國國債，諗都唔好諗，阿爺揸「車立」，可以分分鐘夾死炒家。揸債就應老老實實，一揸到尾，不要炒，免出現美國矽谷銀行破產事件。

阿爺出了這些大招，有乜效果？

講多無謂，看恒指日線圖。今周一（23日），筆者有文「上盼兩萬」，昨日到咗嘞。升完了？應未啩，因為之前不少睇衰中國，認為是「東降西升」的對沖基金，今周是仆到回來講「東升西降」了。

正是：英雄被困筲箕灣，今朝踏步出中環。





（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）