吉隆坡直擊！Huawei發表全新智能手錶、平板！Watch GT5系列可推測用戶情緒狀態！MatePad Pro 帶來流動辦公體驗！

Huawei剛在馬來西亞吉隆坡發表了全新產品， 包括Watch GT5系列及Watch Ultimate智能手錶，以及兩款新MatePad平板，這些新產品亦即將在香港發售。

全新系列智能手錶

Watch GT5系列備有Pro 版（分别有46mm及42mm）及標準版（分别有 46mm 及 41mm）兩款，總共 8 款手錶，支援14天超長續航能力。新系列備有Huawei TruSense健康監測系統，實現更高效的健康運動監測及準確性，亦支援Huawei首個「情緒健康管理助手」（Emotional Wellbeing Assistant），推測用戶情緒狀態。

Watch GT 5 Pro

Watch GT 5

整個系列中以Watch GT 5 Pro 為高階型號，採用了航天級鈦合金及納米微晶陶瓷物料之餘，亦提供心電圖分析及專業越野跑功能。此外，Watch GT 5 Pro 新增高爾夫球場功能，集合全球超過 15,000 個高爾夫球場的地圖資訊，包括高爾夫球場 3D 地圖顯示。Watch GT 5系列10月4日開始發售，購買港澳原廠行貨，即送Huawei FreeBuds 5i 無線藍牙耳機（價值$599）及 Huawei Scale 3 智能體脂磅（價值$199）。

定價：

Watch GT 5 46mm $1,799（幻夜黑 – 氟膠錶帶）／$2,099（托帕藍 – 編織錶帶）

Watch GT 5 41mm $1,799（冰晶藍 – 氟膠錶帶）／$2,099（馬鞍棕 – 編織錶帶）

Watch GT 5 Pro 46mm $2,499（曜石黑 – 氟膠錶帶）／$3,499（鈦空銀 – 鈦金屬錶帶）

Watch GT 5 Pro 42mm $2,499（冰川白 – 氟膠錶帶）／$4,399（陶瓷白 – 陶瓷錶帶）

Watch GT 5系列設有傳統冠來操作。

手錶背面設有不同的感測器來追蹤個人健康。

旗艦手錶功能全升級

Watch Ultimate 綠野傳奇版為旗艦智能手錶，採用雙色納米陶瓷錶圈，以精密製造工藝呈現綠白配色，隨錶會附送無梭一體化綠白編織錶帶、鈦金屬錶帶，以及綠色膠錶帶。手錶採用非晶鋯合金材質打造，配合高強度藍寶石玻璃鏡面，令手錶更堅固耐用，支援 10 ATM3 防水等級及100 米潛水，兼提供最長14天續航能力。

Watch Ultimate綠野傳奇版内置高階高爾夫球場模式，內置全球超過15,000個高爾夫球場地圖資訊，能以3D地圖顯示高爾夫球場地型，集實際距離、擊球距離、AI球僮等功能於一身。Watch Ultimate定價$7,999，10月4日開始發售，購買行貨可獲贈即送Huawei FreeBuds Pro 3 無線藍牙耳機（價值$1,688）、Huawei Scale 3智能體脂磅（價值$199）及1年延長保養及 2 次意外保險之Huawei Care+（價值$409）。

高階高爾夫球場模式能以3D地圖顯示高爾夫球場地型。

內置全球超過15,000個高爾夫球場地圖資訊。

旗艦平板流動辦公體驗

MatePad Pro 12.2”以輕PC專業生產力為定位，支援Huawei星躍鍵盤及第三代M-Pencil星閃筆，配合有電腦使用介面的WPS Office及GoPaint繪畫應用程式，帶來流動辦公及創作體驗。平板設有12.2吋3K解像度144Hz雙層OLED PaperMatte柔光屏，支援2,000nits亮度，亦獲得SGS低視覺疲勞2.0金標認證。

規格方面，MatePad Pro 12.2”用上Kirin T91 SoC、12GB記憶體、512GB 儲存空間、1,300 萬像素 + 800 萬像素雙主鏡頭及內置10,100mAh電池，支援100W快速充電等。定價$6,699。

MatePad Pro 12.2”採用金屬機殼，設有1,300 萬像素 + 800 萬像素雙主鏡頭。

支援Huawei星躍鍵盤及第三代M-Pencil星閃筆。

抵玩PaperMatte柔光屏平板

Huawei另一款平板為MatePad 12 X，設有12 吋 2,800 × 1,840 解像度 144Hz PaperMatte柔光屏，亦支援第三代M-Pencil星閃筆，可配合Huawei Notes記事或用GoPaint應用程式繪畫。規格方面，平板用上Kirin T90A SoC、12GB記憶體、256GB 儲存、800 萬像素前置鏡頭、1300 萬像素 + 800 萬像素雙主鏡頭及 10,100mAh電池。定價$4,199。

MatePad Pro 12.2”及MatePad 12 X將於10月18日開始發售，購買可獲贈Huawei M-Pencil（第三代）星閃筆（價值$699）及Huawei藍牙無線滑鼠（價值$139）。