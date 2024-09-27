  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市5.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

27/09/2024

高通鯨吞Intel？是美國半導體業轉折點、還是高通業務災難？拆解收購案背後的風險與影響！

#Smart Living #半導體 #Intel #英特爾 #高通 #Qualcomm #收購 #Amazon #台積電 #美國 #晶片亞馬遜 #三星 #創科
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　英特爾（Intel）作為一代半導體霸主，竟淪為被併購的目標，真的教人唏噓不已！9月中旬有消息傳出，手機晶片大廠高通（Qualcomm）已向Intel提出收購意向。但有不少分析師指出，這宗收購案是愚蠢之舉，甚至認為一旦交易成真，對高通可能是一場災難。為甚麼外界普遍不看好此交易？雙方合併後又是否可以重振美國半導體製造業呢？

 

Read More

Intel帝國殞落！昔日半導體龍頭為何跌落神壇？細數英特爾如何兩度錯失AI發展良機！

【半導體版圖大洗牌】Intel霸權衰落，AMD、Apple背靠台積電強勢崛起！ 

 

　　根據《華爾街日報》的報道，高通近日向英特爾提出收購意向，據悉高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）將親自參與收購談判。倘若雙方真的可以談成併購，這樁交易有可能成為史上最大規模的科技業收購案；現時Intel市值約900億美元（約7,020億港元），高通則為1,850億美元（約1.44兆港元）。兩家企業對此暫未作出回應。

 

Intel是美國本土唯一能夠生產7奈米以下先進製程的晶圓廠，預計其18A製程將於2025年推出市場。（圖片來源：Intel官網）

 

　　就業務而論，雙方強項各有不同。高通精於手機晶片設計，英特爾則擅於個人電腦、伺服器處理器設計，兼且擁有自家的半導體生產線。至於高通，不會自行製造晶片，而是依靠台積電或三星（Samsung）代工生產。因此，兩家企業合併後，產品線和業務可以互補不足，確實具有一定的策略意義。

 

　　然而，花旗分析師卻對這樁交易表示不敢苟同，認為此舉「幾乎愚蠢到無法評論」，將會損害到Intel股東利益。被譽為最強蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤也指出，高通買下Intel將承受極大市場風險，可以說是一場災難。

 

無助於拓展AI PC與伺服器市場

 

　　從公司的發展立場來看，高通現時首要任務是提升AI晶片競爭力：在AI手機晶片賽道上，高通極具優勢，可以跟Apple一較高下；在AI PC晶片市場，高通成為與微軟獨家合作的Windows on Arm （WoA）晶片開發商，縱然暫時市佔率不高，但相信優勢將於日後逐漸浮現；在AI伺服器晶片領域，高通則被輝達（NVIDIA）與超微（AMD）遠遠拋離，明顯處於劣勢。

 

　　對高通而言，最理想的做法是，一方面透過AI手機晶片賺取收入，另一方面積極推廣AI PC晶片，並嘗試創建AI手機與AI PC的生態圈；此外，藉著投資或收購的方式，盡快建立AI伺服器晶片的技術優勢。

 

除亞馬遜AWS的訂單外，Intel近日也取得國防部35億美元（約273億港元）的合約，負責替美軍生產先進軍用晶片。（圖片來源：Intel官網）

 

　　雖然兼併Intel有助於高通快速搶佔PC市場份額，但在微軟對WoA的大力支持下，高通應可憑自身實力在AI PC領域站穩陣腳，所以不用急於吃下Intel來拓展市場。再者，英特爾在伺服器市場的領導地位，只局限於以CPU為核心的傳統伺服器，而非生成式AI所需、以GPU為主軸的AI伺服器，故此收購高通根本無濟於事。

 

收購案為高通帶來極大財務壓力

 

　　如要正式展開收購行動，高通手頭上當然要有足夠銀彈。目前高通的現金、現金等價物、以及可銷售證券，總值約為130億美元（約1,014億港元）‧。就算不計併購帶來的溢價、衍生費用、債務承擔和後續管理成本等，光是拿出收購Intel的資金（預計起碼要1,000億美元以上），對高通已構成極大的財務壓力。

 

　　有鑑於Intel晶圓代工業務嚴重虧損，郭明錤認為，收購完成後對高通的獲利能力會有即時性的負面影響，可能令其淨利率從現時20%以上，下滑到個位數，甚至由盈轉虧。假如把這1,000億美元用於擴大資本支出，以追求AI PC與AI伺服器的成長，風險將更低，管理效率亦更高。

 

　　除此以外，考慮到這宗收購案規模龐大，而且Intel與高通在中國與歐洲皆有業務，一旦實行起來，單是來自中國與歐洲的反壟斷阻力，就有很大機會使交易功敗垂成。因此，郭明錤認為，高通應該沒有強烈動機兼併英特爾。據他所知，盡管高通內部正討論此併購案，但卻抱持消極態度；或許因為某種「外力不可抗拒因素」的壓力，高通方會評估收購案的可行性。

 

美國政府決不容許英特爾倒下來

 

　　更重要的問題是，高通與英特爾合併後，能否解決美國現正面對的半導體製造困境——關鍵生產技術落後，以致對亞州半導體供應鏈過度依賴。Intel是美國唯一一家擁有先進製程生產能力的晶圓廠商，另一美國廠家格羅方德（GlobalFoundries）則只能生產成熟製程晶片。在生成式AI時代下，運算力即國力，晶圓廠已被視為國家實力象徵，所以美國政府決不容許Intel倒下。

 

高通兼併英特爾即使可以在短時間內擴大PC市佔率，但背後卻要承擔沉重的財務壓力，倒不如憑自身實力在AI PC市場穩打穩紮，逐步成長。（圖片來源：高通官網）

 

　　Intel的未來前途取決於下一代先進製程生產技術的成敗。英特爾表示，Intel 18A製程（相當於1.8奈米）產品將於2025年投產，並已獲得亞馬遜（Amazon）旗下雲端大廠AWS的訂單。可是，Intel連3奈米製程也無法攻克，要委託台積電代工生產，故此不少分析師對18A製程能否如期量產，抱持懷疑態度。

 

　　一直以來，高通只從事晶片設計業務，其晶片產品全靠台積電或三星代工生產，所以把Intel交到高通手上，也不懂得如何應對先進製程的生產技術瓶頸。換言之，無論高通與Intel是單獨存在，抑或合組成一家公司，都無法解決當前美國半導體製造困境。由此看來，美國要振興本土晶圓製造業，最實際方法仍是以巨額補貼吸引「外援」台積電與三星進駐開廠。至於英特爾，美國政府還是會想盡辦法將其保存下來，作為國力的「本土」象徵。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #半導體 #Intel #英特爾 #高通 #Qualcomm #收購 #Amazon #台積電 #美國 #晶片亞馬遜 #三星 #創科
更多數碼新秩序文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk