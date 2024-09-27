鄭翁落馬，焉知非福？

近日無論係官場定係商場，最炙手可熱嘅話題必定係鄭裕彤家族第三代接班人鄭志剛辭任新世界(00017)行政總裁一職。作為四大老牌華資地產家族之一，一舉一動有市場關注係好自然，特別係變換掌舵人就更加係敏感非常。而鄭志剛近年亦都對於公共事務表現得異常關心，出任唔少官職，同政府中人更加係頻頻打交道，因此亦都得到官場特別多嘅關注。

今次佢喺新世界退位，官場中人指出，鄭志剛身兼多項重要公職都要睇下嚟緊會點處理。佢最主要嘅公職就包括有文化藝術盛事委員會主席、金融發展局董事會成員同埋香港財富傳承學院主席，官場中人坦言，鄭落馬雖然在政府來講會對佢嘅觀感肯定就會有啲折扣，但近幾年，市場上又有幾多富豪家族肯大力投放資源去搞文化藝術產業？呢方面，鄭公子肯定係手執牛耳，而佢搞嘅K11商場，亦都係罕有咁將商業同文化互相結合，別樹一格，唔少遊客來到香港都係對佢搞嘅商場印象深刻，成績係有目共睹。而如果佢同自己家族嘅商業切割開來，表面上少咗潛在利益輸送的話，未來話唔定能夠更加客觀咁去政府推動藝術發展，對政府來講亦未嘗唔係好事。

鄭志剛臨別前與新世界(00017)管理層合照。

噚晚業績發布會之上，新世界仲宣布將旗下K11管理業務，轉讓畀鄭志剛創辦嘅管理公司，而鄭志剛仲話：「下一階段會投放更多時間喺社會公職，為香港及國家發揮更大貢獻」，官場中人估計，鄭咁樣講得，應該好有把握會喺公職方面有更大發展，而呢一方面過去四大家族亦鮮有人物真係熱衷於投放好多時間喺公職，絕對係一個發展方向。

文化藝術盛事委員會主席明年1月就會屆滿，官場中人估計，呢個位喺近年經濟低迷、消費氣氛日差之下，可以話係舉足輕重，所以鄭可唔可以冧莊坐返主席一職，將會喺佢公職生涯嘅風向標。

「雖然佢落咗馬，牌面上似乎唔再係第三代嘅接班人，但係唔到最後嘅一日都唔知會發生咩事，呢個時候有個有錢有面有時間嘅人幫政府做一啲政府中人難以勝任嘅工作，政府絕對係非常Welcome。佢如果能夠成功冧莊做文化藝術盛事委員會主席，估計未來會有更多身負重任嘅公職畀佢做，特別係需要海外人際網絡嘅公職，Adrian都係會有優勢所在。」官場中人補充：「佢搞得返好啲公職同聲譽，幫家族爭返一口氣，話唔定日後可以重返家族企業。始終都仲係後生，後生受下挫折亦都係一種磨練。鄭翁落馬，可能真係焉知非福！」