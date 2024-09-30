《立場》當年夠膽做，老總今日不敢認

前《立場新聞》總編輯鍾沛權和署任總編輯林紹桐兩人，被控串謀發布或複製煽動刊物罪罪名成立。

《立場新聞》所犯何罪？

根據紀錄，在《立場新聞》發表文章中，有11篇被裁定有煽動意圖，有文章煽動「攬炒」、有文章謊指反政府人士被「失蹤」和「侵犯」、有文章詆毀《香港國安法》和法官。

文章不同，作者各異，卻有一個共通點，都是經過《立場新聞》編輯審閱並予以發布。

前《立場新聞》總編輯鍾沛權（上圖）和署任總編輯林紹桐（下圖），串謀發布或複製煽動刊物罪名成立。(AP)

「立場新聞案」引起關注，是因為有人刻意把檢控說成是打壓新聞自由。

一句新聞自由，便可以搵狗仔隊24小時跟蹤和新聞報道拉不上邊的影視人物？

一句新聞自由，便可以胡亂批評特區政府官員、謾駡國家所有政策？

一句新聞自由，便可以像拿了免責金牌推卸責任？

當年《蘋果日報》如是，《立場新聞》何嘗不是。

《立場新聞》前身是《主場新聞》，由《主場》到《立場》，立場清晰，就是反對中國禍亂香港。其創辦人蔡東豪是「佔中十死士」之一，於佔中前突然關閉《主場》，然後退居幕後搞《立場》。

叫「主場」是一種宣示，就是明刀明槍，挑戰一國兩制下的中國主場，推動香港自決，叫中央過主；之後叫「立場」也是一種宣示，就是明買明賣，強調一國兩制下的香港制度，鼓動香港脫勾，和國際接軌。

《主場》也好，《立場》也好，兩者都不應算是新聞媒體，沒新聞、沒記者、沒採訪，只是一個網上平台，99%內容刊登投稿文章，而又不付稿費。

究竟她的資金來源是哪？如何運作？

更神秘的是警方在執法時，找到《立場新聞》有6000多萬元資金。究竟背後操控《立場新聞》的是甚麼人？

警方執法時，發現《立場新聞》有6000多萬元資金。(AP)

說回這宗案件。法官判詞，一針見血地指被告不是因為履行新聞工作者責任而被定罪，而是因為具有煽動意圖地發布涉案文章，罔顧煽動後果而被定罪。

本案涉及文章，有11篇被裁定具煽動意圖，這些文章不是一般「評論」或「報道」，而是含有目的，引導讀者破壞憲制秩序，並長時間與中央和特區政府進行「抗爭」。

像一篇羅冠聰的文章，叫讀者「低調」以「非政治」組織聯絡、隱藏及蔓延開去，鼓動香港市民做好準備隨時再行動、擴闊戰線⋯⋯

另一篇文章煽動讀者要有「烈士情緒」，聲稱承受代價是社會運動的本質之一，叫讀者不顧一切挑戰特區政府和中央管治。

為甚麼「低調」？為甚麼以「非政治」組織聯絡？為甚麼要隱藏和蔓延開去？鼓動香港市民做甚麼？做好甚麼準備？隨時再做甚麼行動？擴闊戰線為了甚麼？

其實文章就是教人「低調」掩飾身份，以「非政治」組織聯絡就是隱藏身份，隨時準備再上街。文章就是叫人不顧一切，準備做烈士，即使承受甚麼代價也是值得！

這些文章的煽惑意圖十分明顯。文章雖不是被告所寫，但他們決定甚麼文章可以發布，莫非他們不知道這些內容會產生的效果嗎？

從來一間媒體的督印人和總編輯對媒體上所有報道，包括專欄作者文章，有最終責任，若涉及誹謗和失實報道，會有刑事責任。兩被告是總編輯，不能說不知道，就推卸責任。

總編輯鍾沛權在審訊期間，竟然說《立場新聞》沒有任何政治立場。為了推卸責任和脫罪而說《立場新聞》沒政治立場，這是甚麼謊言？

先問問自己，平台都叫《立場新聞》，還說自己沒立場？問問過去「追隨」你們的「支持者」，他們會同意嗎？

煽動罪早在上世紀30年代已寫入香港法例，有詳細指引列明傳媒可以發布甚麼、不可以發布甚麼。此外，全世界絕大部分國家，包括美西方國家也把煽動罪列為重罪。新聞自由不代表傳媒可以煽動群眾違法，為甚麼在香港卻被批評呢？

《立場新聞》編輯管理層被判刑，實際上她的幕後金主和搞手仍然逍遙法外。