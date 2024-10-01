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01/10/2024

發夢王的「金魚記憶」

#退休 #理財 #理財智慧 #快樂退休 #股市 #港股 #內房股 #投資 #銀色債券
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　「金魚記憶」係乜？係坊間嘲笑人記憶力差，幾秒就忘記之前所有嘢。不過，嘲笑是真，金魚記憶力差則是假，早已被科學家推翻了。

 

小股民對自己慘蝕的記憶，通常很短，只要股市轉升，立即覺得「希望在人間」。

 

　　今日，我肥碌正正用「金魚記憶」來形容上周碰口碰面者。點解？因十之八九皆視小弟為「理財專家」，故一見即問：「碌Sir，買邊隻好呀？」又或：「個市升成咁，會升到幾時？」

 

　　最令小弟擔心，為有個別長者老友竟問：「喂，好唔好沽晒啲銀債入市啊？可能十年唔逢一閏噃！」

 

　　點解我話班人是「金魚記憶」？因只是年半多啲，竟已經忘記晒啲慘痛教訓，以為股市升乃「必然現象」，而實實在在曾經發生的，是去年1月27日，在22614點高峰揸咗貨的股民，全部嚇呆，個個話「斬手指戒賭」。

 

股市中散戶的記憶，經常被嘲笑為「金魚記憶」。

 

　　短短不足一年，恒指跌足7570點，直插至15038點。

 

　　9個月前蝕到褲甩的慘痛記憶，去晒邊？點解一年多前可以兩萬多點變萬五點，而今次班發夢王就估個市會繼續升？

 

　　今次，12個交易日內，由最低的16964點火箭式升到上周五的高位20743點，足足升咗近3800點，難怪人人興奮到「忘記痛楚」。

 

　　老友，今日開始國內放長假，無市無北水，真係乜都可能會發生㗎。

 

　　其實，比「金魚記憶」更可怕的，為班「無知股民」竟引用某啲跌到渣都幾乎無的內房股反彈，互相說服，認為前景一片良好，唔買就笨。

 

　　上周六晨早茶記班的士大叔，正正揸住份報紙，大大聲嗌：「喂喂，你睇隻佳兆業(01638)，今個禮拜升咗百一個巴仙，倍幾呀，你話幾夢幻，我哋仲開工為乜？踩到腳軟都只搵幾百，真嘥氣！」

 

　　另一位也接口：「係囉，連隻龍湖(00960)都升五成幾，真係使乜再捱呢？」

 

內房股上周看似爆升，純屬假象，實質是早前已經歷致命的下插，如今只是輕微回調。

 

　　我在旁邊聽到呢啲廢話，真的唔識笑，因為，你可知道佳兆業係由幾多錢掟落嚟？答案係由2017年9月接近6元撻到今年9月初的8.4仙！你無睇錯，係6元變0.084元！如今上到兩毫子，究竟有幾好景？

 

　　龍湖也如是，由2021年3月高位超過50元，插到上月11日的7.5元，也真是跌到令人嚇呆，如今彈回10多元，也慘蝕。

 

　　今日我只想再提提大家幾個歷久常新的老智慧。當你決定「瞓身」入市前，一定要問問：

 

　　（一）今次爆升市，原因何在？有幾多是真火、有幾多是虛火？真火會否持久不斷出現而不熄滅？

 

　　（二）中國及香港經濟基調，是否突然大轉身，由非常困難變成無晒問題？

 

　　（三）從來what goes up must come down，升得愈急插得愈勁，今次會是例外嗎？

 

長者切忌以「棺材本」入市，大忌更是沽銀債買股票，絕非智者所為。

 

　　對於準備將「棺材本」入市炒番幾轉者，還請先答晒上述三個問題才好郁手，切忌魯莽！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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