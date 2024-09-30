股市暢旺，是李家超政府的一場及時雨

特首李家超將在10月16日公布《施政報告》，政壇似乎風平浪靜，但內裏卻暗藏危機，不但面對經濟呆滯、股市低迷的困境，更要面對民間開始累積的怨氣，以及中央提出銳意改革的指示。李家超政府應該明白，今次《施政報告》將會是一個重大考驗，如果未能回應各方面的訴求，難免會影響社會的發展方向，甚至政府的前途。

不過，香港每到關鍵時刻似乎總有貴人扶持，中央上周推出「組合拳」救市，立即重燃市場對香港股市的興趣，甚至創下單日成交額4457億元的驚人紀錄。曾經有智者說過，香港只要有大生意可做，其他問題都是小問題。

中央上周推出「組合拳」刺激經濟，香港股市立即大幅反彈。(Shutterstock)

說香港政壇有危險，絕對不是空穴來風，一般市民或許尚未感受到風向變化，但政治從來都是「於無聲處聽驚雷」，從細微小節觀察可能出現的變化。自港澳辦主任夏寶龍在7月會見財政司司長陳茂波，表明希望香港銳意改革，以實現更好發展，之後一直有評論（包括筆者）分析應該如何改革，不少評論都認為，香港仍未改變深層次矛盾，所以必須堅持改革。筆者近日看到一篇訪問，被訪的著名事時評論員明言：「如果港府再不改革的話，現任特首恐怕也很難連任。」這雖然只是一家之言，但也反映出危機的端倪，政界都熱切期待《施政報告》能夠提出甚麼樣的方案。事實上，政治問題原本可以慢慢從長計議，可惜金融市場長期不振，諸如金融中心遺址的譏諷，早已將政府「逼到埋牆」，所有長遠的問題都凸顯出來，變成急於解決的燙手山芋。

筆者相信，歷任特首無不希望改革香港社會，可惜改革歷年來都寸步難行。有建議認為，香港可以效法國家成立「發展和改革委員會」（發改委），筆者細讀有關建議，認同分析精準，但對成立港式發改委有所保留，因為發改委就是計劃經濟的大腦，如果香港設立一個有實權的發改委，恐怕只會嚇走外資。筆者始終覺得，香港的問題不是制度問題，而是缺乏有視野、敢擔當的政治人物去推動政治改革，這已是香港老掉大牙的問題。

李家超能否完成中央希望香港做到的改革，尚要時間觀察。(AP)

說實話，香港政壇都是行政人才，他們精明能幹，能夠精準地執行上司的命令，但他們無法為香港定出長遠發展方針策略。筆者曾經聽過曾蔭權說，他在港英年代任財政司時，每日清晨4、5時起床，首要工作就是要細讀英國財政部及英倫銀行發來的資訊，筆者相信還包括看看英國政府有甚麼「溫馨提示」。回歸後，政府亦有意培養政治人才，當中筆者認為梁錦松是最有潛力的代表，他夠膽改革僵化的公務員體制，但最終為了一件小事而黯然下台；另外梁振英亦有改革雄心，但因樹敵太多無功而還。李家超能否成為一位能夠帶領香港興利除弊的政治家，相信還需要時間驗證。