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01/10/2024

解放軍試射導彈，民進黨鴨子聽雷

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    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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Photo: 圖片由作者提供

　　時隔44年，解放軍上周向太平洋試射一枚洲際彈道飛彈(ICBM)，當局雖然對外說明屬於例行演習，並無針對任何國家，但輿論普遍認為是向美國發出訊號，如果美國慫恿台灣或菲律賓向大陸發動代理人戰爭，中國將不惜讓戰事燃燒至美國本土。

 

解放軍時隔44年再向太平洋試射導彈，引起國際關注。（中國軍號微博圖片）

 

　　解放軍這次行動，事先向相關的兩個國家美國和法國發出通知，原因是導彈飛越關島上空，而彈著點在法屬波利尼西亞以北。相較於相對事不關己的台灣，批評此舉「威脅區域和平現狀」，美軍則表明早就收到通知，正面解讀為好事，這種預告的做法確實有助於防止任何誤解或誤判。

 

　　據國內軍事專家研判，這次試射的是東風-31AG改良型導彈，射程1.2萬公里，可攜帶六至七枚核彈頭，如果不是朝太平洋而是對北極方向發射，能直達美國本土。

 

　　今年5月，美國總統競選人特朗普曾揚言，如果兩岸發生戰爭，會直接轟炸北京。有輿論認為，試射是告訴美國，解放軍導彈也可以炸到華盛頓特區。更何況大陸還有射程達到1.5萬公里的東風41導彈，能夠輕易將美國納入攻擊範圍。不過，筆者相信北京方面並不會以這種方式，回應一個口沒遮攔的政客，而是有更深遠的戰略目標。

 

　　賴清德上台後，肆無忌憚發表「台獨」言論，菲律賓頻繁在南海與中方衝突，兩者背後明顯都有美國勢力介入。如果將情況代入俄烏戰爭，美國極有可能採取同樣手法，讓馬前卒發動戰爭，消耗中方戰力和國力，並讓經濟受嚴重打擊，最後坐享漁翁之利。

 

　　這些推論並非無的放矢，例如今年6月《金融時報》報道，國家主席習近平曾對歐盟委員會主席馮德萊恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。而美方在亞洲可操控的代理人，除了台灣、菲律賓外，還有日本。

 

民進黨當局如當美方馬前卒與對岸開戰，美軍馳援機率不高。

 

　　雖然大陸方面不會上當，任由美國挑撥而發動戰爭，但烏克蘭陷入戰火的導火線，也是美國背後推動加入北約組織，俄羅斯認為「北約東擴」受到安全威脅而動手。以民進黨當局對美國老大哥言聽計從的態度來看，難保有一天台灣會直接被推到浪頭上，製造事端讓兩岸發生戰爭。

 

　　從美軍平淡的回應可以確定，已經看懂中方這次試射導彈傳遞的訊息，就是大陸方面無意挑起戰爭，試射導彈目的是「止戰」，意即警告美國不要隨便發動或慫恿代理人挑起戰爭，中美競爭應光明正大，不要耍小手段。

 

　　問題是老大哥雖然收到北京的訊息，但台灣從民進黨到政府部門的反應，顯然是鴨子聽雷。

 

　　民進黨當局經常用「今日烏克蘭，明日台灣」，來形容北京隨時可能對台動武。如果那麼有代入感，綠營更應該看到，美國雖然提供軍火給烏克蘭，但始終禁止使用長程武器攻擊俄羅斯本土。一旦賴清德任由美國擺布，或者幻想以為宣布「台獨」挑起戰爭，老大哥一定來協防的話，只會讓台灣島淪為戰場，既不能用長程武器反攻，又苦等不到美軍來馳援，結果是台灣將淪為犧牲品。

 

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