FX MONDAY｜英倫銀行未續減息，惟通脹續降，利率下調空間大？

嘉賓：渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師 陳正犖

英倫銀行9月議息會議以8對1票決定維持指標利率在5厘，市場預期11月可能減息0.25厘。英國指標利率比通脹率高2.8個百分點，是否暗示英倫銀行較其他央行有更大的減息空間？本月暫停減息原因何在？相反，日本8月通脹率升至3%，實際負息差是主要經濟體之中最大，是否意味著日本央行繼續加息無懸念？澳洲儲備銀行維持利率在4.35厘，雖然8月通脹率降至2.7%，但預計在2026年前難以達到目標，澳元兌美元有望上破70美仙？

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