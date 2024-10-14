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14/10/2024

《平凡人．不凡事》香港失明女高音歌唱家蕭凱恩：「我們的未來，是自己有能力去創造的。」

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  「天生我材必有用」，這句說話雖然老生常談，但對於自小便失明的女高音歌唱家蕭凱恩Michelle而言，她花了20年時間實踐當中意義。對音樂感興趣的她，要在黑暗中學習樂理絕不容易，不過透過無比毅力，她成為香港中文大學首名視障畢業生，於2020年更被選為「十大傑出青年」之一。

  4歲開始學琴，10歲學唱歌，家人很早便察覺到Michelle有音樂天份。今次重遊舊地，她亦想起就讀演藝學院音樂碩士課程的學習點滴，其實Michelle在20歲的時候，就已經贏得超過70個音樂比賽獎項，她感謝爸爸多年來悉心教導，陪伴她走過人生每一步，她更創作出一首歌曲答謝父母。

  視音樂為終身事業，她亦明白到視障人士學習音樂的難處，她最希望自己未來能夠成立無障礙音樂學校，協助同路人追夢！Michelle早前獲內地中央廣播電視總台選為感動中國2023年度人物，過去她亦經常參加義演籌集善款，甚至不怕艱苦去貧困山區做義工。今日就等Michelle為我哋娓娓道來佢激勵人心的奮鬥歷程。

 

  影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation

 

 

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