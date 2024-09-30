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30/09/2024

沙田新開全港首個仙人掌植物園50款仙人掌＋多肉植物，集多個罕有品種／南美風情＋玻璃球餐車打卡位

#沙田 #沙田好去處 #仙人掌 #植物 #收藏 #周末好去處 #綠色植物 #家庭活動 #仙人掌綠植園 #新城市廣場
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Text: Kathryn Cheung

　　沙田新城市廣場近日開設全港首個「仙人掌綠植園 – Cactus Park」，放假又有多個好去處。這個常設植物園內匯聚了超過50款品種的仙人掌及多肉植物，包括多個罕見品種及高達1.8米的巨型仙人掌，營造市區內的綠色空間，如果鍾意綠色植物的話唔好錯過！

 

 

　　近年愈來愈多人收藏多肉植物放置在家居或辦公室中，沙田新城市廣場最近開設了全港首個「仙人掌綠植園」，植物品種豐富且獨特，多達50種多肉植物及仙人掌，包括由常見的圓滾滾淺黃綠色仙人掌球「金琥」、果實深紅橢圓開著黃色小花的「仙人鏡」、外表白色毛絨絨的「白毛柱」、珍貴奇特顏色偏藍能長出肉質型果實的「藍柱」到香港罕見株型扭曲曲折的「龍捲風」等，更有高逾1.8米的仙人掌，讓大家可以近距離欣賞這些獨特的植物。

 

 

　　除了植物，園內還設有充滿南美風情的打卡熱點，植物園中央的「田園風石壁牆」配以可愛的巨型仙人掌，讓人彷彿置身異國。此外，停泊於園區門口的「綠野餐車」則展示了各種肉肉玻璃球，影相一流！

 

 

　　為慶祝植物園的開幕，商場在周末期間還推出了嫩粉仙人掌雪糕及仙人掌扭蛋機。只要追蹤商場的官方社交媒體賬號，並上載在園內拍攝的照片，即可獲得免費雪糕或一次扭蛋機機會，有機會贏取仙人掌盆栽扭蛋，約埋一家大小或朋友去體驗被仙人掌包圍的樂趣啦！

 

地址：沙田新城市廣場3樓戶外平台（Movie Town MX4D戲院對出）
時間：7am—10pm
費用：免費入場

 

嫩粉仙人掌雪糕換領、仙人掌扭蛋機

日期：9月28至29日及10月1及5日
時間：12nn—8pm
參加方法：需追蹤成為新城市廣場指定社交平台的官方帳號並上載於「仙人掌綠植園 – Cactus Park」所拍的美照到個人社交平台即可免費換領

 

 

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