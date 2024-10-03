玄學面相︱飛車常客、超速駕駛司機三大面相學徵！這個位置過短代表性格急燥 眼突易發爛渣？雞嘴耳凡事講求效率？尋伴侶宜留意免「嫁錯人」！

享受生死時速、縱容自己狂野的人，在大路上會急彎超前；在人生中也不斷切線衝刺，不論是和他們同車或同居的人，都被綑綁了上戰車，成為命運共同體。

為了道路安全，各地都會在大路上設告示牌，提醒這些風風火火的人，但訓斥不如幽默、說教不如說笑，神州大地就不乏精警之作。

一位常常穿梭中港兩地的朋友，向我提供他多年在國內看到的金句，也真夠絕：

「請你謹慎駕駛，附近沒有醫院。」

「酒駕前或超速前，請將銀行賬戶密碼告訴家人。」

「勸君駕車不要忙，免得嬌妻守空房。」

「天堂不遠，超速就到。」

對於飊車莽漢，只適宜用風趣的手法，提醒他超速的終極結局：人在天堂、錢在銀行、妻在空房！

其實在馬路上橫衝直撞的人，在情路上也非常妄撞，你一旦和這種人糾纏上，都會增加路上和人生的風險。

超速駕駛的司機，通常都「衰心急」，甚麼相學特徵顯示心浮氣躁呢？你看了之後，就知道該不該上這些人的車、或者在尋覓伴侶時會不會「搭錯車」。

一. 眉短：眉短是指眉毛長度不過眼尾，即所謂眉不過目。這些人普遍比較自我中心，凡事多以自己利益為出發點，這又可能與長大的環境有關。眉長的人兄弟姊妹多，眉短的人則不少是獨子，不太習慣與人分享，性格也急燥，因為從來不需妥協，想做就去做，不需考慮別人的感受。但若配上其他五官都不俗，則會增加做人的動力和上進心。不過人際關係始終「麻麻」。

二. 眼突：這可能與甲狀線問題有關，但無論如何，脾氣都會比較暴燥，很容「自我燃燒」，有時明明談得好好的，他會突然因一兩句說話「唔啱聽」而「發爛渣」。

三. 雞嘴耳：即耳朵完全沒有耳珠，這種人做事，說得好聽是講求效率；說得難聽是衝動急燥，他們特別享受速度，是飛車常客。

凡有以上任何兩個特徵者，容易在重要時刻，放棄理智、擁抱瘋狂。若集齊三個，特別會因任性而犠牲關係，因速度而犠牲風度。大家要睇路！