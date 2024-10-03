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03/10/2024

玄學面相︱飛車常客、超速駕駛司機三大面相學徵！這個位置過短代表性格急燥 眼突易發爛渣？雞嘴耳凡事講求效率？尋伴侶宜留意免「嫁錯人」！

#玄學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　享受生死時速、縱容自己狂野的人，在大路上會急彎超前；在人生中也不斷切線衝刺，不論是和他們同車或同居的人，都被綑綁了上戰車，成為命運共同體。

 

　　為了道路安全，各地都會在大路上設告示牌，提醒這些風風火火的人，但訓斥不如幽默、說教不如說笑，神州大地就不乏精警之作。

 

　　一位常常穿梭中港兩地的朋友，向我提供他多年在國內看到的金句，也真夠絕：

 

　　「請你謹慎駕駛，附近沒有醫院。」

 

　　「酒駕前或超速前，請將銀行賬戶密碼告訴家人。」

 

　　「勸君駕車不要忙，免得嬌妻守空房。」

 

　　「天堂不遠，超速就到。」

 

　　對於飊車莽漢，只適宜用風趣的手法，提醒他超速的終極結局：人在天堂、錢在銀行、妻在空房！

 

　　其實在馬路上橫衝直撞的人，在情路上也非常妄撞，你一旦和這種人糾纏上，都會增加路上和人生的風險。

 

　　超速駕駛的司機，通常都「衰心急」，甚麼相學特徵顯示心浮氣躁呢？你看了之後，就知道該不該上這些人的車、或者在尋覓伴侶時會不會「搭錯車」。

 

一. 眉短：眉短是指眉毛長度不過眼尾，即所謂眉不過目。這些人普遍比較自我中心，凡事多以自己利益為出發點，這又可能與長大的環境有關。眉長的人兄弟姊妹多，眉短的人則不少是獨子，不太習慣與人分享，性格也急燥，因為從來不需妥協，想做就去做，不需考慮別人的感受。但若配上其他五官都不俗，則會增加做人的動力和上進心。不過人際關係始終「麻麻」。

 

二. 眼突：這可能與甲狀線問題有關，但無論如何，脾氣都會比較暴燥，很容「自我燃燒」，有時明明談得好好的，他會突然因一兩句說話「唔啱聽」而「發爛渣」。

 

三. 雞嘴耳：即耳朵完全沒有耳珠，這種人做事，說得好聽是講求效率；說得難聽是衝動急燥，他們特別享受速度，是飛車常客。

 

　　凡有以上任何兩個特徵者，容易在重要時刻，放棄理智、擁抱瘋狂。若集齊三個，特別會因任性而犠牲關係，因速度而犠牲風度。大家要睇路！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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