  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

02/10/2024

告別遺憾，留住回憶

#退休 #理財 #我要退休 #退休錦囊 #生死教育 #銀髮族 #陳敏兒 #曾智華 #五道 #道謝 #道愛 #道歉 #道諒 #道別
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　兩年前我在本欄介紹過一位退休達人，名字叫盧炳松，大家都叫他BC（炳松的英文簡稱）。BC曾是幾家跨國大公司的公關大員，當中包括美資的可口可樂和迪士尼樂園，以及本港上市領展(00823)。

 

　　當時他出了本書叫《識做》，屬於半自傳式，詳述自己當年的工作經歷，但同一時間，這也是一本公關的教材書，教人如何建立公司形象，以及遇到公關災難時如何拆彈。

 

　　BC出版半自傳（我提議他出版第二本書，名字可以叫《抵諗》），只是他退休後的其中一項工作。他的另一項工作更具意義，那就是成立一個「基督為本基金」，協助晚晴病危人士完成在世的最後心願，然後安心上天堂。

 

　　早前我和BC碰面，他指出，原來很多人安排了圓夢，但最後卻等唔切就上了天堂，實在是遺憾中的遺憾。

 

　　因此，當他認識了前藝人陳敏兒小姐（下稱敏兒姐）之後，對她闡述的「五道人生」感到很精彩（道謝、道愛、道歉、道諒和道別），因為如果每個人都能夠早點領悟何謂「五道」，人生就必定會少一點遺憾。

 

　　於是，早前他邀請敏兒姐為「基督為本基金」作了一次演講，現場反應十分熱烈。誰不知，很多人追問他，是否可以重溫敏兒姐的演講時才醒覺，當日沒有錄影。

 

　　結果，他向《經濟通》另一位專欄作家曾智華(Luke Sir)求助，Luke Sir打蛇隨棍上，提議再找敏兒姐拍一集《人生五道》，由他和敏兒姐以對談形式再次演譯「五道」。

 

Luke Sir和敏兒姐再以對談形式演譯「五道」

 

　　其實，Luke Sir找敏兒姐對談，某程度也圓了自己多年來的心願，詳情請見6月25日7月2日的《快樂退休》專欄。

 

　　結果，這《人生五道》便成就了五段短片，會在YouTube上看到，讓更多人可以接收這些極具意義的內容。

 

　　我有幸率先看過這人生的「五道」，感受特別深，尤其是我們中國人。我們中國的男人，總喜歡把所有想法和情緒埋藏於心底裏（底中之底），結果造成很多不必要的遺憾而離開這個世界，這實在太可惜了。

 

　　因為BC一時間唔「識做」，結果，敏兒姐就要再做一次了！但能夠再做，能夠在串流平台發布，讓更多人敢於道謝、道愛、道歉、道諒和道別，我認為絕對值得。

 

 　　筆者有幸聽到敏兒姐闡述「五道」，感受尤深。　　

 

　　敏兒姐的人生經歷，絕對可以用波濤洶湧來形容，先後經歷喪子、喪父和喪夫之痛，由她來演譯這「五道人生」，真的不作第二人想！

 

　　大家有興趣就按以下連結去欣賞敏兒姐的演譯，以及Luke Sir和敏兒姐的互動吧！但願各位都能夠「告別遺憾，留住回憶」。

 

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #我要退休 #退休錦囊 #生死教育 #銀髮族 #陳敏兒 #曾智華 #五道 #道謝 #道愛 #道歉 #道諒 #道別
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

恒指 | 恒指升超900點突破二萬二，去年2月以來首見

02/10/2024 11:21

傾力救市

解放軍試射導彈，民進黨鴨子聽雷

01/10/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk