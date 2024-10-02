移民英國｜見工「過三關」是基本？英國求職需具備甚麼技能？

相信很多在英港人都有同感，英國見工過程繁複，而且時間很長，未入職已經要「過五關斬六將」，主因是當地大部分規模較大的公司都不會裁員，除非該員工犯了重大過失，繁複的求職過程是為了確保公司挑選了最合適的員工，日後能在公司長遠發展。

見工「過三關」是基本？

英國很多文職工作都要求員工有良好溝通技巧、團隊意識及基本的解難能力，通過面試，他們會審視求職者是否具備以上條件，再去決定合適的人選。學歷與工作經驗能幫助大家得到面試機會，但不保證能得到工作機會。

綜合大家在英國的求職經驗，很多文職工作都需要「過三關」，第一關是電話篩選（Phone Screen），當你符合了該職位的基本背景要求，HR會跟你約Phone Interview，通常這是非正規的面試，他們會跟你介紹公司背景，並跟你閒談幾句，了解你的背景和求職理由。在過程中，他們會審視求職者是否具備基本的溝通技巧和語言能力，再去決定他能否進入下一關的正式面試。

第二關通常要親自面試（In-person Interview），公司可能會安排小組面試，或安排單獨與人力資源主管及你的主管見面。面試過程中，除了要自我介紹，還要回答與職位相關的情境題，他們希望看見你具備團隊合作意識與基本的解難能力。情境題不會太「刁鑽」，對本地人來說只是基本常識，但對新移民來說是考英文，如何用他們能理解的語言邏輯去回答情境題，才是致勝關鍵。

除了情境題，很多行業都會安排筆試或技能考核，來測試求職者的工作能力，例如策劃一個「廣告文案」，當中所花的時間和心血，跟打多份工分別不大，最終能否得到工作機會，還要取決於你的演說技巧，是否能令面試官信服。

第三關是會見老闆及高級主管，規模較大的公司會設第三關面試，讓老闆及高級主管作最後把關，審視求職者是否適合的人選。第三關會問到與職位相關的技術性問題，包括具體地回答如何完成該項工作，如果想「Fake it till you make it」，相信能跑到最後一關的，也假不了多少，有足夠的實力騙到面試官，距離「Make it」也不會太遠。