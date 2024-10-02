仙台食買玩攻略 | 12.7起三大航空直飛仙台！兩大必食︰3,300円蒸蠔放題+頂級仙台牛 東北最大名牌outlet 三景松島打卡＋果園摘士多啤梨

上星期日本旅遊最震撼的新聞（至少對我來說非常震撼），應該是繼HK Express之後，香港航空都會開通直飛仙台的新航線！HK Express及大灣區航空每星期有4對航班，香港航空則有3對，即是每星期有12對航班飛仙台！聽到消息之後，第一個反應是：「有無咁多人想去仙台呀？」我並不是指仙台「無嘢好玩」，只是覺得香港人對仙台的認識不深，突然間未必有那麼多的人會想去這個地方。

老實說，我本人覺得仙台很不錯，愛吃的話，這裏有仙台牛、松島蠔、燒牛舌等，shopping有Parco、三井Outet Park，泡湯有秋保溫泉、作並溫泉，睇風景有日本三景之一的松島，玩4、5天剛剛好！假期長一點又可以去其他地方觀光，如宮城縣（仙台是位於宮城縣內）的藏王樹冰、山形的銀山溫泉、秋田的乳頭溫泉及福島的大內宿等等，冬天去就最啱！

HK Express由2025年1月17日起，逢星期二、三、五、日都有航班來回仙台，早機去晏機返，單程票價$308起。（圖片來源：HK Express官網截圖）

大灣區航空由12月7日起，星期一、二、五、六都有航班來回仙台，同樣早機去晏機返，來回票價$700起。（圖片來源：大灣區航空官網截圖）

由仙台機場出市區，可以乘坐「仙台空港鉄道」，最快只需17分鐘，票價只是660円，快過平過坐機鐵由九龍站去香港國際機場。（圖片來源：仙台空港鉄道官網截圖）

平時大家去東北玩，都會飛東京再轉火車，買JR Pass的話， 5天的「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」要30,000円，但如果飛仙台的話，可以買「JR 東北・南北海道鐵路周遊券」，30,000円玩足6天，更可以去到北海道的函館及札幌，更慳時間更抵玩！（圖片來源：東日本鐵路公司官網截圖）

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