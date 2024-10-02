  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

02/10/2024

職場女王 | 一代不如一代？世代之爭必然存在？無得比較！不同世代如何共處共事？

#技能增值 #世代之爭 #跨世代 #OL #辦公室 #職場 #奴性
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　早前被邀請作為職場女王，怎樣看職場世代之間相處，矛盾愈來愈多，關係愈來愈白熱化的問題。

 

　　說是世代之爭，肯定是錯的！因為相爭雙方必定對立，即使不是拼個你死我活，都必定要證明你錯我對，初則口角繼而動武，無日無之永無寧日。同一公司下工作，不喜歡可以唔做，要做的話就不可以不和公司上下共處合作。

 

　　世界變得很快，不要講一個世代，其實每天都有轉變改變，不管是甚麼世代，都不能只活在自己的世界空間內，必需要與時並進，緊貼時代，學習跟進，公司行業社會甚至世界的改變，及究竟發生了發生過些甚麼事才是。

 

　　每個世代年代都有其特色，不論是三觀還是對工作人生的態度有不同才是正常的。由我出生的60年代到今日，大家成長的環境背景，經歷的見證的完全不一樣，追求大家觀念看法甚至做法都一致才是不正常的，正常來講是癡線的！

 

　　當訪問中主持人提及新世代批評我們這班老鬼奴性重，忍氣吞聲低頭甘心情願被勞役的時候，我忍不住吐心聲。奴性重令我很難受，緊張份工努力工作不惜做工作奴隸，是因為奴性重？說實話我有被侮辱羞辱了。有頭髮誰想做瘌痢？誰不想抬頭挺胸拍枱反佢面唔撈？不過無論有幾想，那一口氣上完之後冷靜下來還是選擇吞下去。

 

　　現實很殘酷，現實睇荷包，先要衡量一下有沒有條件瀟灑豁出去。生活逼人，等錢開飯，養家養自己養父母，尤其想當年人浮於事搵工搵食都艱難，迫於無奈只能低頭妥協，鬼叫你窮咩，硬食都要頂硬上啦！

 

　　我對那句一代不如一代非常反感，根本沒有可比性可言。好人壞人貴人衰人，是沒有年齡性別世代之分的，不必總是敵對帶著有色眼鏡去批判。多一點理解少一點批評，每一代都各有所長，不同世代可以互相學習取長補短，互相學習互相尊重，甚麼世代都可以共處共事，才是正路，就有出路。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多職場女王文章

你可能感興趣

#技能增值 #世代之爭 #跨世代 #OL #辦公室 #職場 #奴性
更多職場文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列企圖塑造中東新秩序，反危及國際秩序

02/10/2024 18:26

大國博弈

恒指 | 恒指升超900點突破二萬二，去年2月以來首見

02/10/2024 11:21

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk