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02/10/2024

Netflix 10月片單！口碑之作回歸︰《頭號外交官》、《主廚的餐桌》劇情峰迴路轉？韓劇《貞淑的推銷》搞笑輕鬆！

#打工仔
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Text: Eunice Chow

　　最新公布的10月Netflix 10月片單有不少追看性強之作，包括劇迷敲碗的新一季劇集！人氣劇集《地獄公使》第二季、《下流正義》不容錯過之外，推介搞笑韓劇《貞淑的推銷》四名農村婦女如何打理成人用品生意！姜棟元、朴正民 fans必睇朝鮮古裝動作片《戰，亂》，另外日本動畫《青春之箱》青春熱血之餘，亦令人怦然心動！

 

韓劇fans必睇！10月12日《貞淑的推銷》

 

　　早前，Netflix公佈《魷魚遊戲》第2季將於12月26日上線，fans的確仲有一段時間要等，而韓劇fans今個月必留意10月12日首播的《貞淑的推銷》，內容講述為了追尋目標、機會、獨立自主，四名鄉村女子開始賣起成人用品，就此展開一段難得的自我探索之旅。短短幾句簡介，已知係套充滿喜感的輕鬆小品，好啱放假睇！

 

（圖片來源︰Netflix）

 

（圖片來源︰Netflix）

 

10月11日《戰，亂》

 

（圖片來源︰Netflix）

 

　　情迷韓國古裝電影的朋友，可留意《戰，亂》（Uprising），動作電影由姜棟元、朴正民、車勝元主演，講述時值朝鮮時代，一對從小一起長大的主僕形同朋友，戰火紛飛後再聚卻是反目成仇。

 

下一頁︰口碑之作回歸！新一季《地獄公使》、《頭號外交官》

 

 

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