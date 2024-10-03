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03/10/2024

溫傑星期四｜恒指三大入市策略 望實四大類股份｜NIKE業績反映銷售疲軟 體品股跑輸大市？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　恒指連升六日後回吐，技術上恒指已為超買，短線回調屬合理？預計回調幅度有多大？恒指開倒車，或吸引未有貨投資者上車，後市能否延續樂觀情緒暫為未知之數，有何入市策略？NIKE(NKE)首季收入按年跌10%，純利則跌28%，反映銷售仍然疲弱，管理層更宣布撤回2025年業績指引，體品股或跑輸大市？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/ktgXlkj4dEk?feature=shared

 

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