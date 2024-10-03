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03/10/2024

10月8日第二輪國慶金多寶 估計頭獎達1億！哪個號碼近20期一次都無出現過？這6個號碼出現次數最多

#打工仔 #國慶 #六合彩 #金多寶 #1億 #賽馬會 #投注站
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　　第一輪國慶金多寶已於昨晚（10月2日）進行攪珠，結果頭獎無中！大家又有天降橫財的機會，今次的頭獎彩金更高達1億！即睇近20期金多寶冷門號碼和熱門號碼，看看有沒有心水！

 

　　第一輪國慶金多寶剛剛於昨晚（10月2日）進行攪珠，號碼為8、15、21、32、43、47，特別號碼是41。頭獎無人中，二獎3.5注中，每注獎金超過188萬，三獎有246.5注中，每注獎金都有7.1萬！無中唔緊要，還有一次機會，第二輪國慶金多寶將會於下星期攪珠，估計頭獎基金高達1億元！

 

第二輪國慶金多寶將於10月8日攪珠，估計頭獎基金高達1億元！（圖片來源：香港賽馬會）

 

　　第二輪國慶金多寶將會於10月8日（星期二）晚上9點半進行攪珠，截止投注時間為晚上9時15分，由於首輪國慶金多寶無人中頭獎，累積多寶連同金多寶的總額8,000萬元將會撥入第二輪國慶金多寶內，若一注獨中，估計頭獎基金會高達1億元！

 

第二輪國慶金多寶將於10月8日（星期二）攪珠，截止投注時間為晚上9時15分，記得下注！（圖片來源：香港賽馬會）

 

轉下頁：　近20期金多寶 攪出最多次數號碼

 

 

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