恒指狂升數天後，昨天(3日)終跌嘞！這是符合了很多人的願望，之前上不到車的望到了，但昨天買了嗎？講「武則天守寡」的人亦開心了。因為……

中港股市大漲，不少人看不慣，就在文字上鬥嘴，找出個「武則天守寡」無「李治」（無理智）來揶揄這波上升，因為他們認為A股跌是有理智，升是無理智。對於這些買口頭的評股人，筆者只望他們好好讀一下歷史，「武則天守寡」無「李治」之後，還不是交回「李治」之後接手？

謂這次中港升市是無理智者，可以招商證券(06099)來做代表，看其月線圖（圖一）竟然是升出了個超超超高的歷史新高，這種升法仲話無理智。哎，請看看其預期市盈率，16.5倍咋（圖二）！

招商證券平過港交所

如與同業務類型的港交所(00388)計，港交所的預期市盈率是38.7倍（圖三），以此項對比，招商證券之價是較港交所平。為甚麼招商證券可以平過港交所？

招商證券跟國內其他券商一樣，是會為客戶提供資金（孖展）去作炒賣的，這個賺錢門路是港交所欠的。隨著國內新晉螞蟻雄兵股民於10月9日衝殺入市，這些孖展生意應不俗。我們對國內券商在這方面可以拉到幾多，所知不多，但國內有識之士是有數計到的，所以知盤數的人就敢買，我們烏殊殊的，就只會話又個「武則天守寡」無「李治」。

無理智的中/港股市擁躉包括：

近期A股交易火熱，投資者跑步入場意願強烈，券商開戶量激增4至6倍成為普遍現象。多方調研了解到，近期新開戶投資者整體以年輕人為主，85後、90後為主力，00後開戶數量明顯提升，不少70後開戶也十分踴躍，最大年齡段也有50後。

老中青三代都無理智了，但另批無理智者包括：

高盛一份報告顯示，全球對沖基金紛紛湧向中國股市，導致上周（9月23日至27日）出現有記錄以來最強勁的單周買盤。專注於中國股票的外國股票交易所交易基金(ETF)在9月最後三個交易日中獲得24億美元的資金流入。

被譽為「新興市場教父」的馬克．麥樸思日前發表觀點表示，在刺激措施下，中國股市重新煥發生機。本輪刺激的力度、推出的時機超出預期，A股指數快速反彈。短期來看，反彈為科技和消費品等行業帶來機會。短期樂觀情緒要轉化成可持續的牛市需要時間以及更多的改革。

當這些大佬都無理智時，是否應考慮那些大談「武則天守寡」的人是否才是真無理智。

的確，A股跌浪長達八年，是使不少投資者日日心淡，但這些心淡者只看跌的現象，而不求查跌的原因。

今年2月14日，筆者有文「金融戰開打啦！」（圖四），文中指出，阿爺要打的，不是歐美來犯者，而是內鬼，文中提出：

2024年2月6日A股2427隻股下跌，跌去A股財富2.57萬億，A股跌至3月低位的2660區，2.1億散戶哭崩微博。中央便出手了，一直以來，有關當局是當A股下跌是國內經濟使然，故視A股跌是必然（唉！資深A股炒家怎不知A股表現跟國內經濟無關？）。所以監管當局也就平常應對，出了不少穩市場之招，不過人家是暗地出導彈，你那平常穩市場之招就只不過是小米加步槍，結果是益發使A股、港股股民失信心，譏之為兩日半救市，港股則是彈到50天線便回跌。今次阿爺出手又將如何？

先看看促使阿爺正視2月6日跌市的原因是甚麼？

國內上市企業的大股東，是可以將股票質押予銀行或券商，以謀資金，有些是謀資金來營運公司，有些則是以之來謀私利，方法如下：

1. A股東將100元面值的自己甲公司股票質押得60元，但仍持一些股票去做質低甲公司股價。

2. 之後一直沽甲公司股價跌破60元，但不去補倉。

3. 銀行或券商見破抵押價便沽出，甲公司股價跌至20元。

4. A股東於20元買回甲公司股票，公司的控制權可保，但其中賺了由100元跌至60元的高沽低買回價，以及由60元跌至20元的殘價。

假如市場上，這種割散戶韭菜之操作並不多，又或這種操作是分散日期來做，則市場是會輪流跌，不會一下子2427隻股齊齊下跌，關鍵問題來了，國內的融券通亦有類似的沽空操作。

據東方財富估計，到2024年1月31日，有約34%被質押股票到了警戒線，即要補倉，有逾60%被質押股票來到警戒線，但一日之後，在2月1日，就有逾41%被質押股票到了警戒線，一日之內暴升要補倉之被質押股，是因為當日A股跌破2900。

這個2900防線一破，立馬有2,000多公司要發通知謂自己股票爆倉，市場立馬認為是A股的世界末日。如果阿爺不出手，2024年2.1億股民將要淚和雨雪打併吞。

市場一直盼平準基金入市，但遲遲未見，那麼這次入市的資金是否是平準基金？不是，是國家隊資金，這個平準基金與國家隊資金是兩筆錢，如謂平準基金是迫擊炮的話，則國家隊資金是東風-21精準快烈。東風-21一出，淡友航空母艦也要沉。所以有關機構在過年前便已講了。

「要惡意做空者，傾家蕩產，牢底坐穿。」

A股下跌之年期，除了是公司業績欠佳外，有不少是大股東揸「車立」，自己沽自己，割股民韭菜。當阿爺正視這些內鬼時，這批內鬼就要被逼冚倉冚唔切。但A股又因國內十一假期無市，他們要冚，就只好買港股去頂住。有些要補貨及沽空的有近60萬億，港股最高成交日才5000多億，國內假前日成交最多才兩萬多億。真要冚齊，有日子你計，無個十來二十天的升，也補不了。

以上近60萬億空倉是市場傳聞，是否有這麼多，點知吖。下周一（7日），始談為甚麼「武則天守寡」是口痕友的誤判，「李治」，是在武則天執政時也有的。讀下歷史啦！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）