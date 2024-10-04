可能係最強規格Android平板？Samsung Galaxy Tab S10 Ultra，超大熒幕 + S Pen + Galaxy AI功能，不一樣的平板體驗！

Samsung Galaxy Tab S10系列是目前最頂尖的Android平板之一，整個系列包括有Tab S10+和Tab S10 Ultra，兼備有5G及Wi-Fi版本，總共八個型號。Galaxy Tab S10系列擁有超強規格，配備超大熒幕之餘，配合跟機的S Pen及Galaxy AI功能，帶來不一樣的平板體驗。

筆者是次主要介紹Galaxy Tab S10 Ultra，沿用上代Tab S9系列的設計，機身厚度只有 5.4毫米，支援IP68防水防塵，機背有設有磁吸位置，用來為附送的S Pen存放及充電。Galaxy Tab S10 Ultra機身還設有四個搭配AI 掌控的超清晰語音的揚聲器，能夠將對話的聲量放大，同時遮蔽不必要的噪音，並支援Dolby Atmos音效，擁有極高的聲效。

Galaxy Tab S10 Ultra熒幕上方設有廣角及廣角雙鏡頭。

熒幕支援指紋解鎖功能。

Galaxy Tab S10 Ultra機身以鋁合金製成，也設有雙主鏡頭。

鏡頭旁的位置以磁力吸住跟機附送的S Pen，並可同時為S Pen充電。

Galaxy Tab S10 Ultra機身設有四個搭配AI 掌控的超清晰語音的揚聲器，並支援Dolby Atmos音效。

Galaxy Tab S10 Ultra與其他平板最大差異，在於配備了2,960 x 1,848解像度、14.6吋的AMOLED 2X螢幕，支援120Hz刷新率及加入了防反光技術來減少眩光及降低反射率。同時熒幕具備指紋解鎖功能，上方還搭載了兩個1,200萬像素雙廣角鏡頭，方便視像通話的需要。

Galaxy Tab S10 Ultra採用MediaTek MT6989處理器，配備12GB／16GB記憶體和256GB／512GB／1TB存儲，亦支援microSD擴充，並內置11,200mAh大容量電池。筆者試用的Galaxy Tab S10 Ultra是12GB + 256GB版本，安兔兔測試分數接近200萬，是目前效能最強的Android平板之一。另一方面，平板設有1,300萬像素自動對焦及800萬像素超廣角雙鏡頭，提供一般的拍攝功能。

平板採用USB Type-C充電。

電源音量鍵均設於機頂。

機身設有專用的連接埠，用以連接鍵盤配件。

Galaxy Tab S10 Ultra支援microSD記憶卡，5G版本更可插入SIM卡上網。

配合另購的書本式鍵盤保護套，更有傳統手提電腦的使用體驗。

Galaxy AI依然是Galaxy Tab S10 Ultra的主打功能，除了Circle to Search來搜尋外，配合S Pen更能以筆記助手摘錄筆記並生成摘要，也能繪畫草圖後自動生成畫作的草圖轉圖像功能，以及將PDF內容進行翻譯等。此外，S Pen也支援AI懸浮指令，可即時開啟Galaxy AI助手功能。

配合DeX模式能以視窗型式使用應用程式，

內置Galaxy AI功能，包括繪畫草圖後自動生成畫作的草圖轉圖像功能。

PDF的內容能翻譯顯示，又或者自動機內容生成摘要。

Galaxy Tab S10 Ultra採用MediaTek MT6989處理器，安兔兔測試分數接近200萬，是目前效能最強的Android平板之一。

總結

試用完後，筆者覺得Galaxy Tab S10 Ultra配合專用的鍵盤保護套，能取代筆記本電腦，主因是DeX模式能以視窗型式使用應用程式，加上Galaxy AI及S Pen帶來極好的使用體驗。至於同系列另一款 Tab S10+，其基本規格與Tab S10 Ultra相同，主要分别是熒幕大小、前置鏡頭、支援的Wi-Fi標準及電量的差異。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek MT6989 3.4GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,960 x 1,848像素，14.6吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/3/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素廣角 + 1,200萬像素超廣角（前置） / 1,300萬像素廣角 + 800萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / 屏幕指紋感應器

電池：內置11,200mAh鋰電池

體積：208.6 x 326.4 x 5.4毫米

重量：718克 (Wi-Fi) / 723克 (5G)

售價：$9,688（12GB + 256GB Wi-Fi版本） / $10,588（12GB + 512GB Wi-Fi版本） / $12,588（16GB + 1TB Wi-Fi版本） / $10,788（12GB + 256GB 5G版本）

查詢：Samsung 3698 4698