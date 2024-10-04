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04/10/2024

1周部署｜張智威：港股話咁快就唞完氣 尋向上突破？美團遭減持無阻升勢？

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嘉賓：信誠證券聯席董事　張智威

 

　　港股連升六個交易日後斷纜，昨日（3日）一度跌逾千點，資金趁吸納，今日（4日）恒指先低後高，一度逼近高位22667點，收市升623點，報22736點，反映港股維持大漲小回格局，升市動力足夠，有望再向上突破？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/x95Xgo5mVCs?feature=shared

 

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