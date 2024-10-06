瘋牛症危機分散唐寧街對香港注意力

如前所述，在我抵達倫敦之時，馬卓安已經歷過了英鎊崩潰的身心摧殘，並因為黨內親歐和歐疑兩派分裂，而被迫舉行黨魁重選。雖然他在黨內權鬥中存活下來，但在任內最後一段時光，又迎頭撞上了「瘋牛症危機」，不僅發生了馬卓安逼時任德國總理科爾硬食牛肉的鬧劇，更重要的是分散了唐寧街對香港的注意力。

瘋牛症爆發期間，英國農民在倫敦遊行，力證牛肉安全（美聯社）

從70年代起，英國的農場開始用動物屍體製成的高蛋白飼料餵牛。據說，這種飼料可以令母牛在六歲被屠宰之前，懷孕3到4次，而新生牛犢亦成長得更快。其中一種用來餵牛的動物屍體是羊，結果將一種在羊群中流傳的腦疾「斯克皮爾症」傳給了牛，然後演變成「瘋牛症」（Mad Cow Disease），最後又傳給了人，也就是「克雅氏症」（CJD）。患者會慢慢神智不清，最後死亡。



瘋牛症危機引發巨大恐慌



瘋牛症危機在1996年3月曝光，在英國以至歐陸的公眾間引發巨大恐慌。由於消費者擔憂安全問題，導致牛肉漢堡等食品銷量大跌，於是歐陸各國開始封殺英國牛肉。事件嚴重打擊英國、尤其是農村的經濟，而鄉郊地帶正是保守黨的選舉票倉。



當時，我在發回香港的通訊中寫道：「瘋牛症風波在英國蔓延了近兩周後，普羅大眾已由開始的好奇和焦慮，轉化為無可奈何，以及對保守黨政府的怨恨。該症對人體的傳染可能至70年代就已開始，正如英國微生物學家迪勒所說：『目前整個英國人口都已處於傳染範圍之內。』」



英國海綿狀腦科病理學研究委員會的安妮博士當時說：「現在已經沒有必要進行動物實驗，我們就是實驗品。」瘋牛症由發生至蔓延，整個時間跨度完全處於保守黨執政期內，而且正好在大選前的一年被揭發，成為打擊其選情的致命事件。



支持工黨的報章不失時機火力全開，指控保守黨為了照顧農民的利益，而放寬了農場的飼料清毒程序，之後為了隱瞞真相，還打壓疫情「吹哨人」。利茲大學生物學教授、英國漁農糧食部委員會委員萊西多年來警告瘋牛症會傳人，但不獲保守黨政府理會。



萊西向國會作供時稱：「我們被一大幫無形但又無處不在的官僚操縱、控制、影響，有時還會受到恐嚇。」他在此6年前便已警告，應宰殺六百萬頭牛以杜絕疫症。但農業部卻致函各報章，嘲笑他危言聳聽。《觀察家報》便稱：「保守黨多年來隱瞞了真相，當高官們發現證據愈來愈俱毀滅性時，卻選擇拿國民健康來做賭注。」



馬卓安逼科爾硬食牛肉



在英國爆發瘋牛症危機期間，還發生了一件小插曲，可以看得出首相馬卓安的脾性：事發後以德國為首的歐盟國家，第一時間禁止了英國牛肉入口，導致英國與歐盟關係緊張。恰巧時任德國總理科爾訪英，馬卓安邀他前往唐寧街10號會晤並共晉午餐。



大批記者來到首相府門口，等待兩人午餐後發言。門開之後，馬卓安率先向記者表示，他剛剛邀請來自德國的貴賓品嘗了英國牛扒，並請科爾向記者評價一下英國牛肉是否美味。科爾恐怕沒料到餐桌上有此陰招，氣得一臉鐵青，咕咕嚕嚕的開始語無倫次。



馬卓安當時施施然站在一旁享受這解氣的時刻，前方一眾記者則看在眼裏笑在心裏。由於科爾的到訪並不直接關係香港問題，我並未報名前往採訪，而是在自己的辦公室觀看電視轉播。目睹馬卓安惡作劇式的外交表演，我哈哈笑完也感到詫異，明明是自己的牛肉出了問題，他居然會這樣戲弄來賓，會不會太小器了點？



實際上，馬卓安上台後處理香港問題的方式，例如先擺出笑臉訪問北京，待得簽署「玫瑰園計劃」後就變臉，與他逼科爾硬食牛肉，都反映了馬卓安及其隨臣的性格、眼界和行事手段。



在香港交接前一年多的時間，瘋牛症危機重挫了英國經濟，使得保守黨政府民望跌至低谷。馬卓安被捲入危機的旋渦，再無力對遠在香港的彭定康提供支持。