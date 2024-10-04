IKEA宜家踩過界再出衫！居然唔係黃、藍主打顏色！T恤、連帽衫走簡約風格？全新生活用品支持環保走塑 即睇新系列產品價錢！

IKEA又有新品，今次唔係介紹新雪糕或甜點，而係品牌踩過界再出衫！IKEA粉絲們期待的服裝系列再度登場，全新服裝及生活用品AURTIENDE列，絕對係「粉絲向」，雖然非全以黃、藍為主打顏色，但細節位亦見detail細節，生活用品更以環保走塑為題，即睇新系列產品價錢！

「AURTIENDE」在瑞典語中意為「原創」，反映了此系列對真實性和自我表達的重視，新品設計採用宜家官方標誌作為主，整個系列風格偏向簡約，表現北歐休閒風格穿搭！

AURTIENDE系列包括T恤、連帽衫有黑、白兩色選擇，柔軟棉質製造，男女合穿，有細、中、大及加大碼選擇。帽子有shocking pink及百搭黑色，其中黑色漁夫帽更縫上IKEA招牌黃藍色Logo！帽子摸上手既輕且軟又耐用，適合放在背囊或袋中，最啱今個秋冬外遊使用，同時免受太陽直射的傷害。

新產品AURTIENDE T恤（白色、黑色）HKD/MOP $129.9（圖片來源︰IKEA）

新產品AURTIENDE衛衣（白色、黑色）HKD/MOP $299.9（圖片來源︰IKEA）

新產品AURTIENDE帽子（粉紅色、黑色）HKD/MOP $99.9（圖片來源︰IKEA）

新產品AURTIENDE帽子（粉紅色、黑色）HKD/MOP $99.9（圖片來源︰IKEA）

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