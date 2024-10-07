  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
港是港非
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

07/10/2024

趣談行政會議的前世今生

#港是港非 #行政會議 #行政局 #議政局 #港督 #政情 #香港經濟發展 #保密制 #集體負責制
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　行政會議（簡稱行會）經過接近兩個月的休會，已經於上月中復會，市民每逢周二都可以在新聞節目中見到特首接受訪問。由於行會是香港最高決策機構，負責決定香港重大政策，內容必須保密，所以一般市民對行會所知甚少。筆者想趁今日的機會，和大家談談行會前世今生的逸事，並展望行會未來應該發揮甚麼角色。

 

　　行會的前世自然是港英時代的行政局，行政局在香港開埠之初已經成立，起初名為議政局，性質類似英國的內閣，由港督主持，成員包括官守及非官守議員。當時港督集所有大權於一身，不但主持行政局，而且是立法局（起初名為定例局）主席，同時亦是三軍總司令，還有任命法官、官員及議員的權力，所以說港督是獨裁者，是有一定道理。聽前輩說，當年發放新聞公布，由於政府不想用「港督決定」的字眼，最後靈機一觸，用了「港督會同行政局決定」，感覺上好像經過議會討論，實際當年港督的權力，已可以完全決定香港內部任何問題。

 

早年行政局的非官守議員，差不多一定有滙豐銀行的代表；圖為1935年滙豐銀行總行。（滙豐網站圖片）

　
　　行政局的官守議員自然是政府內的主要官員，非官守議員則是社會領袖，早年全部是英國人，當中有不少是英國商界代表，差不多一定有滙豐銀行及怡和洋行的代表，另外亦會有太古集團等知名英商的代表。此外，戰後亦有多位馬會主席被委任為非官守議員，所以當年新聞界常常笑說，港督是聯同英商、馬會共同管治香港。

 

周壽臣在1926年獲委任為行政局非官守議員，是首名參與本港最高決策機構的華人。（網上圖片）

　
　　早年行政局只有英國人可以加入，周壽臣在1926年獲委任為非官守議員，是首名華人參與本港最高決策機構。不過有分析指出，當時英國並非完全信任華人，當有問題不便讓華人參與，港督會另外舉行會議商討。及至戰後，逐漸多了華人獲委任為非官守議員，著名的有簡悅強、羅德承、鍾士元、鄧蓮如、李鵬飛、周梁淑怡等等，當中有不少人都是頭腦靈活兼口才了得，因為他們要肩負一項重要工作，就是為政府政策解畫。

 

　　事實上，70、80年代香港經濟起飛，社會資訊亦日益發達，當時主要官員仍然大多數是英國人，所以需要一批華人可以用廣東話接受媒體採訪，解釋政府立場，由於他們並非官員，可以用較自由及超然的方式，分析政策問題，往往會更具說服力，所以該批行政局華人議員的地位日益重要，成為香港過渡期的重要人物，包括董建華。

 

在《基本法》規範下，所有司局長均為行會官守成員。(AP)

　
　　比較之下，今日的行會在《基本法》的規範下，明顯更制度化，所有司局長均為官守成員，另外有16名非官守成員，當中8位是立法會議員，實際代表了立法會各大主要政黨政團，成為行政與立法溝通的橋樑，對於政府施政有很大幫助。另外，行政局或行會有兩大天條必須遵守，第一是保密制，相信大家都明白；第二是集體負責制，可能令市民感到費解。集體負責的意思是當行政局或行會作出決定，所有成員必須遵從，當年行政局議員時常會接受訪問，他們發言時必須堅守行政局的決定。

 

行會的非官守成員宜多公開為政策解畫，因為他們會比官員更有說服力。（政府新聞網圖片）

　
　　今時今日，行會雖然仍有集體負責制，但除了召集人葉劉淑儀，其他成員已經少有利用行會的角色，公開為政府解畫。或許說已有局長全權負責，未必需他們越俎代庖，但正如前文所說，行會成員可以用更自由、更超然的立場，解釋政府政策，通常會比官員，甚至新聞統籌專員更有說服力，市民亦傾向相信議員多於官員。政府時常希望爭取民意，說好香港故事，甚至反駁抹黑言論，為何不效法港英時代，鼓勵行會成員多接受訪問呢？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多港是港非文章

你可能感興趣

#港是港非 #行政會議 #行政局 #議政局 #港督 #政情 #香港經濟發展 #保密制 #集體負責制
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

《孫子》奏效，中國軍力可挑戰美？

04/10/2024 07:59

大國博弈

大新：恒指明年上半年不排除挑戰26000點以上

03/10/2024 17:58

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk