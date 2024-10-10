以水龍捲起卦看香港前景

今年9月28日中午12時半左右，香港的維港海面出現水龍捲，天文台指是自1959年的65年後，維港再有水龍捲。據天文台發表的《天氣隨筆》，水龍捲在維港出現的成因，在於當日維港初時吹西風，但一股偏東氣流其後影響本港，兩股氣流相遇後產生漩渦，令水龍捲短暫出現。

時隔65年，上月28日維港再出現水龍捲。（天文台fb圖片）

不過中國傳統一向認為，天上有異象，是人間不祥之兆。《易繫辭上》有云：「天垂象，見吉凶，聖人象之」。古人稱水龍捲為「龍吸水」，不要以為這條水龍吸了資金令香港股市暴升，國慶前股市成交額突破5000億元，打破2021年7月27日的3606億元紀錄，創下歷史新高，說不定會因水龍捲而由暴升變成暴跌。

表面上看，水龍捲是風在水上，形成風水渙卦。《說文》曰：「渙，流散也」，渙字本為水流離散之狀，引申為渙散、離散，這也是《雜卦》說的：「渙，離也」，有論者謂這是人心渙散之象，移民者眾。但其實如今移民潮已過，反而北上消費成為潮流，因此可能渙卦寓意是見財化水。

渙卦

問題是，看表象起卦找不到動爻，未夠精準，因此筆者試以「水龍捲」觸機，另起一卦，看看結果如何。以「水」為上卦，劃數4，對應先天八卦為震卦；以「龍捲」為下卦，「龍」是16劃，「捲」是12劃（左邊手旁以手計是4劃），16+12=28，除8餘4，又是震卦。

震卦

全卦是震卦，總劃數是上卦4加下卦28=32，爻以6除，32÷6=5餘2，動爻是震卦六二，爻辭曰：「震來厲，億喪貝，躋於九陵。勿逐，七日得」，意思是震會帶來危機，會損失財物，跑上高山躲避，不用追逐，七日後可復得。按《易經》的七日，可以是七月或七年，筆者估計是七個月，即香港出現一場經濟風暴，七個月便可恢復正常，虛驚一場而已。

不過香港現時經濟尚算平穩，若說出現經濟風暴，應是受外圍經濟影響。這使我想起美國有一牧師名Brandon Biggs，今年3月14日在一次訪談中，曾精準預言美國總統候選人特朗普在7月13日的遇刺事件，甚至還摸著自己的耳朵說，特朗普右耳會受傷，血從臉上流下來；他中槍後會蹲下，再次站起來之後會「徹底重生」。這簡直就像事先看到一樣，非常神奇。

曾準確預言特朗普遇刺的牧師Brandon Biggs，估計美國經濟快將出現大崩盤。（網上片段截圖）

由於Biggs牧師預言特朗普遇刺神準，因此他的其他預言也增加了可信性。特別是他估計美國經濟會出現大崩盤，比1929年的經濟大蕭條更要糟糕，可惜神沒有預示日期，他是根據1929年10月24日股市暴瀉，所以他也推算今年10月24日會有大事發生。

年月日都有了，只差時辰。美國股市開市是上午9時半，對應中國及香港時間是晚上9時半，是亥時。年月日時齊備，不妨以梅花易數算一算。甲辰年以辰算為5，10月24日在農曆是9月22日，上卦是5+9+22=36，除8餘4，為震卦；下卦是5+9+22+12（亥時12數）=48，除8無餘數，得坤卦。全卦是雷地豫卦。

豫卦

豫卦之「豫」，是預防，是寬裕，是快樂，應是一片好景。問題是動爻，總數48除6無餘數，即上六爻變，爻辭曰：「冥豫，成有渝，無咎」，「冥」是幽冥，指陰間，如今好景走入陰間，是否表示財富會人間蒸發？而所謂「成有渝」，「渝」者變也，看來美國政局必有大變！