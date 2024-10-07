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07/10/2024

FX MONDAY｜成也非農，敗也非農，八月數據反高潮，美元再受追捧？

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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　美國9月非農就業職位大幅增加25.4萬個，失業率下降0.1個百分點至4.1%，平均時薪按年升幅擴大至4%，通脹升溫憂慮重現，利率期貨反映投資者仍然預期11月大幅減息半厘機會率仍高違92%，原因何在？受非農就業報告推升的美匯可以延續強勢嗎？歐元區9月份通脹率降至1.8%，本月減息無懸念？英倫銀行行長貝利表示，一旦通脹持續改善，央行將會採取積極的減息行動，言論暗示英倫銀行11月初大幅減息半厘嗎？美元兌日圓再次迫近150，日本最高外匯事務官員三村淳表示將監測外匯市場動態，包括投機性交易，財務省準備干預圓匯？新西蘭第二季經濟收縮、通脹率下跌、失業率上升，支持本新西蘭儲備銀行本周三採取減息行動？踏入第四季，政經因素互相牽引，是危還是機？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/9RU08WCn82w?feature=shared

 

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