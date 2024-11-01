【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

【etnet30周年連環賞】開市Good Morning 睇住賞

賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)





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今期獎品: 維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方)（價值HK$412，名額25個）







維柏健webber naturals為加拿大關節護理No.1品牌，其健骨系列產品享譽全球，深受用家追捧，而當中的[健骨MSM(活絡配方)]有助全面舒緩關節疼痛及肌肉酸痛，無藥性，不含副作用，絕對是舒痛首選！最適合關節有退化或舊患，容易疼痛僵硬及運動後肌肉酸痛人士服用。





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活動截止日期: 2024年11月14日 (截至晚上11:59)

活動條款及細則：

1. 活動將於2024年11月1日至11月14日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方)（價值HK$412，名額25個），參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。



