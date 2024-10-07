啤酒節2024︱10月啤酒節回歸！三大酒店狂歡暢飲 邊間無限飲啤酒最筍？邊間餐廳德國美食最豐富？啤酒節主題staycation包啲咩？即睇餐廳飲食優惠＋地址

10月萬聖節未到，不如先約班朋友一齊去玩，感受傳統德國啤酒節的歡樂氣氛，狂歡暢飲啤酒，歎德國傳統惹味德國鹹豬手、香腸拼盤，大吃大喝！以下精選3大酒店啤酒節飲食優惠，即睇邊間餐廳無限飲啤酒最筍，或者海景view歎原隻德國脆豬手、肉腸拼盤，甚至盡興staycation！

百味村德國啤酒節 $350三小時無限飲啤酒

（圖片來源︰香港嘉里酒店）

香港都可以感受傳統德國啤酒節的歡樂氣氛！一年一度的「百味村德國啤酒節」強勢回歸，於10月4日至26日期間逢星期五至六及公眾假期前夕，百味村舉行德國啤酒節派對。一心玩足全晚，買無限暢飲套票最著數，每位$350包括三小時無限暢飲指定啤酒！單點精選啤酒優惠：每杯（500毫升）$68起。

（圖片來源︰香港嘉里酒店）

（圖片來源︰香港嘉里酒店）

啤酒必要配美食，餐廳預備了一系列德國經典美食，包括原隻德國脆豬手、德國炸豬扒及德國肉腸拼盤等佐酒美食，啖肉肉配啤酒先夠盡興！

（圖片來源︰香港嘉里酒店）

（圖片來源︰香港嘉里酒店）

場地更設有舉啤酒杯大賽及推啤酒遊戲，凡購買無限暢飲套票或啤酒美食套餐套票之客人，即可換領遊戲券乙張，有機會贏取豐富獎品。酒店職員更會換上節日服裝，於活動晚上7時起更特設現場音樂表演，大家更可望住海景chill住歎美食。

百味村德國啤酒節

日期：2024 年 10月 4日、10日、18日及25日

地點︰紅磡香港嘉里酒店1樓百味村

時間：晚上6時至9時

日期：2024 年 10月 5日、11日、12日、19日及26日

時間：下午2時至晚上9時

無限暢飲套票：每位$350（包括三小時無限暢飲指定啤酒）

網上購票

啤酒美食套餐套票（一位用）價錢：每套HKD 240（包括兩杯精選啤酒及指定德國小食乙款）

啤酒美食分享套餐套票（多人享用）價錢：每套HKD 630（包括六杯精選啤酒及精選德國分享小食乙款）

下一頁︰更多酒店啤酒節飲食優惠