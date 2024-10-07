  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

07/10/2024

《九龍城寨之圍城》電影展即日機場展出！神還原理髮店／冰室／士多 6.5米雙層舊建築實景比例打造！展覽第二階段沉浸式體驗去邊睇？即睇六大打卡主題區

#文創產業發展處 #理髮店 #打卡 #香港機場管理局 #懷舊 #香港旅遊發展局 #AIRSIDE #打卡熱點 #香港國際機場 #電影展 #九龍城寨之圍城 #神還原 #沉浸式體驗
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow

　　相信不少人都睇過電影《九龍城寨之圍城》，讚嘆戲內九龍城寨場景建築超逼真！即日起，香港旅遊發展局、香港機場管理局、香港特區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處與《九龍城寨之圍城》電影出品方攜手合作「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展，於香港國際機場舉行，大家可以重溫回味重現電影中精彩瞬間，fans 絕不能錯過。即睇六大打卡主題區！

 

 

　　電影《九龍城寨之圍城》故事講述落難青年陳洛軍（林峯飾）誤闖寨城，結識一眾兄弟，並跟隨龍捲風（古天樂飾）保護九龍寨城。電影在全球熱播，更入選康城影展，並將代表香港角逐奧斯卡金像獎「最佳國際影片」。

 

 

　　機場展區搭建了兩層寨城樓房區，高達6.5米，屋頂上閃耀的「九龍城寨」霓虹燈牌勁吸引注目！電影製作班底悉心還原的多個場景，由理髮店、冰室、士多，到縱橫交錯的小巷，神還原八十年代九龍寨城的生活景象，地下及二層均按實景比例打造，就連殘舊感營造得都一絲不苟，重現電影經典瞬間！

 

　　首階段由即日至2024年11月20日，於香港國際機場接機大堂A區舉行，即睇六大打卡主題區！

 

必訪六大主題區︱ 主題區一：理髮店

 

（圖片來源︰旅發局）

龍捲風的理髮店是電影的主場景之一。此場景猶如帶訪客穿越時光隧道瞬間回到80 年代，格仔地磚映襯紅色理髮椅，加上一排懷舊理髮工具，獨具匠心。 

（圖片來源︰旅發局）

 

主題區二：茶檔

 

 

 （圖片來源︰旅發局）

 

　　七記冰室為電影中街坊聚頭地方，場景內懸掛仿真燒味，以及飯桌上那碗於電影中見證兄弟情義的叉燒飯。

 

（圖片來源︰旅發局）

 

下一頁︰其他主題區打卡位

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》從心理學角度看成癮：點解沉迷？點樣算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#文創產業發展處 #理髮店 #打卡 #香港機場管理局 #懷舊 #香港旅遊發展局 #AIRSIDE #打卡熱點 #香港國際機場 #電影展 #九龍城寨之圍城 #神還原 #沉浸式體驗
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

《孫子》奏效，中國軍力可挑戰美？

04/10/2024 07:59

大國博弈

大新：恒指明年上半年不排除挑戰26000點以上

03/10/2024 17:58

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk