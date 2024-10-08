口痕友話中港股市是「武則天守寡」，死了個老公「李治」--「理智」。點知全世界股市都唔知幾歡喜，因為全世界股市，在中概股項上，都是「武則天守寡」，無晒理智。如斯一來，是否仍有「李治」的，就不理智了。難道全世界都無理智，是口痕友有理智了？

先看看全世界股市中的中概股是怎樣的無理智（圖一至圖九）。

一句講晒，全球不同市場買賣的中概股都狂漲，無理智了？

點解全世界股市買賣的中概股都無理智了，因為在幾年前西方資金對中概股都無理智地低配。以前對中概股的配置是約15%，如今是低配至只得5%左右（圖十），而且傳有美資大行想沽穿A股底，更話要將恒指打到落萬二。市又傳外資沽空中港股市的大鱷被爆倉逾70億美元，你話中港股民是否要喜迎「武則天守寡」這笑喪？

有謂十年（定三十年？）河東十年河西，以示景物變遷，不用等三十年，更不用等十年，十個月便夠了。

年初中國股民還以溢價買日經ETF，近九天，日本投資者就瘋搶中國ETF。以下是抄自《金融界》的，不要說我老作：

除了港交所上市的ETF外，在日本上市的A股南方中證500指數ETF繼續大漲，截至收盤現漲115%（圖十一），較9月30日收盤價漲逾10倍。儘管近幾個交易日該ETF成交量有所放大，不過，總的來看成交量並不大，成交量為1.18億日圓（約合人民幣566萬元）。

自A股9月24日拉升以來，該ETF已經漲1736.07%。「年初是中國股民溢價搶日經ETF，現在輪到日本投資者搶中國的ETF了。」有網友調侃。

日本股民瘋了外，高盛也癲了。據《鳳凰財經網》：

10月5日，高盛在最新報告中上調中國股市至「超配」，預計還能漲15至20%。高盛將MSCI中國的的目標價從66提高到84，將滬深300指數的目標價從4000提高到4600。

行業配置方面，高盛將保險和其他金融上調至超配，金屬和礦業上調至平配，將電訊服務下調至低配。

各位有無諗下跟高盛建議，調配自己投資方向呢？

摩通單日增持港股逾41億

摩根大通仲狂，不單只講，更是手到，一天內增持比亞迪(01211)、港交所(00388)等超41億元。

據《財聯社》報道：

據香港聯交所10月4日的披露易資料顯示，摩根大通在9月27日（小財註：港交所交易資料延遲3個交易日公布）繼續大筆增持包括比亞迪、香港交易所等股票，4隻增持較多的個股合計金額已超41億元。

摩根大通的增持應是在阿爺公布出大招的翌日，摩根大通增持的股票包括比亞迪、港交所、中國太保(02601)、青島啤酒(00168)，而以前已持有中國平安(02318)亦增持了。

外資瘋狂，內資也瘋狂。起先是謂新開股票戶者多為00後、90後，這幾天更謂有80後、70後、60後，連50後也有。這批待入場的股民有多少？估計有一千萬人，這等於近三代國民都有興趣炒股了。這三代股民應各有炒股特色，要了解下，知己知彼才可致勝。

00/90後的，是初生之犢，股壇涉獵不深，但可用上科技炒股。

80/70後的是傷心一代，應曾被狠狠割韭菜，使他們傷心過的股不會買。

60/50後的是股精，是老狐狸，知道水有多深，會步步為營。

當然這些年代的股民，如是新手，就易被割韭菜。

不少未入市者都謂，會唔會阿爺又是一招了，無下文呀！哈哈，就知班淡友會咁唱啦！所以：

國新辦將於2024年10月8日（星期二）上午10時舉行新聞發布會，請國家發展改革委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹「系統落實一攬子增量政策扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，並答記者問。

值得注意的是，此次發布會時間正是A股上午交易時段。

需要強調的是，在9月24日上午9時國新辦舉行新聞發布會上，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李云澤、中國證券監督管理委員會主席吳清介紹了金融支持經濟高質量發展有關情況，並答記者問。

在此次發布上，包括降準、政策利率下調、存量房貸降息、降二套首付比例、提高再貸款中央資金支持比例、續期「金融16條」等多項重磅政策公布。隨后A股做多熱情被點燃，從9月24日至今，A股三大股指走出大幅漲勢，區間內，滬指累計漲幅達21.37%，深證成指漲幅達30.26%、創業板指達42.12%。總市值從74.98萬億元躍升至92.17萬億元。

至於目前政策還有哪些空間，還有哪方面的政策值得期待，8日上午將揭開神秘面紗。

不過，華爾街大鱷摩根士丹利給出了線索，或許是財政政策方向。

所以10月8日上午，要：

1. 留意國新辦新聞發布會；

2. 會不會人多宕機；

3. 會不會一開盤就升停板。

國內無得買，會轉向邊度買呢？有能力者已於國慶假期時，來港開戶啦！

於是：10月8日等開鑼，看中港兩市如何飛。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）