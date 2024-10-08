  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    傾力救市
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

08/10/2024

睇相除了面相仲要睇埋身相？古人要睇全相！張家朗、江旻憓屬「五長」？「五短」除了手腳短呢度要短！金木水火土哪一種人適合肥？肥人好福氣係真？

#蔣匡文 #身相 #風水 #玄學 #張家朗 #風水玄學 #五長 #面相 #五短 #肥 #瘦 #福氣 #江旻憓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。睇相除了看面相，更可以從一個人的身形，高矮肥瘦看出玄機！原來有錢人有樣睇？究竟肥人是否更好福氣？「五短」除了手腳短外，身體某一部位亦要短小，而巴黎奧運金牌得主張家朗、江旻憓有共同的身相特徵。本片更以兩大歷史故事︰呂公睇劉邦相後認定大富大貴之人，決定嫁女，以及五代十國時期柴氏獨具慧眼看郭威相，倒貼嫁妝去嫁的故事，告訴大家看相要睇埋身相，的確有歷史根據。即聽蔣匡文解說！

Read More︰

中秋節邊個地方有月蝕？占星角度：不吉利！日蝕預示政權改變、月蝕小市民無錢！預測中秋月蝕股市或出問題？大家應該觀看日蝕、月蝕、流星雨？古人咁樣破解日蝕魔咒

舊區重建可改風水運勢？屋企附近動土有煞！教你化解！觀塘裕民坊vs apm人流不同關風水設計事？灣仔囍帖街這格局有利聚財！點解土瓜灣重建後未必旺？一個原因令陰氣重

家居風水擺設宜忌：燈飾數目最忌幾多個？放錯影響健康！鏡子屬陰亂放運勢起伏、影響夫妻關係？一招解決！2類電器要擺財位旺位！高樓底加閣樓小心一件事  

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】以色列遭受伊朗導彈襲擊，拜登稱不支持攻擊伊朗核設施，惟與G7領袖同意以方「合乎比例」回應，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多風水蔣知識文章

你可能感興趣

#蔣匡文 #身相 #風水 #玄學 #張家朗 #風水玄學 #五長 #面相 #五短 #肥 #瘦 #福氣 #江旻憓
更多職場文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

台灣藝人紛賀十一，綠營玻璃心碎

08/10/2024 09:34

大國博弈

大新：恒指明年上半年不排除挑戰26000點以上

03/10/2024 17:58

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk