睇相除了面相仲要睇埋身相？古人要睇全相！張家朗、江旻憓屬「五長」？「五短」除了手腳短呢度要短！金木水火土哪一種人適合肥？肥人好福氣係真？

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。睇相除了看面相，更可以從一個人的身形，高矮肥瘦看出玄機！原來有錢人有樣睇？究竟肥人是否更好福氣？「五短」除了手腳短外，身體某一部位亦要短小，而巴黎奧運金牌得主張家朗、江旻憓有共同的身相特徵。本片更以兩大歷史故事︰呂公睇劉邦相後認定大富大貴之人，決定嫁女，以及五代十國時期柴氏獨具慧眼看郭威相，倒貼嫁妝去嫁的故事，告訴大家看相要睇埋身相，的確有歷史根據。即聽蔣匡文解說！

Read More︰

中秋節邊個地方有月蝕？占星角度：不吉利！日蝕預示政權改變、月蝕小市民無錢！預測中秋月蝕股市或出問題？大家應該觀看日蝕、月蝕、流星雨？古人咁樣破解日蝕魔咒



舊區重建可改風水運勢？屋企附近動土有煞！教你化解！觀塘裕民坊vs apm人流不同關風水設計事？灣仔囍帖街這格局有利聚財！點解土瓜灣重建後未必旺？一個原因令陰氣重



家居風水擺設宜忌：燈飾數目最忌幾多個？放錯影響健康！鏡子屬陰亂放運勢起伏、影響夫妻關係？一招解決！2類電器要擺財位旺位！高樓底加閣樓小心一件事



＊玄學非精密科學，內容只供參考。