低空經濟︱全球低空經濟潛力大！兩大優勢︰促進就業＋比傳統飛機更環保 香港適合發展低空經濟嗎？運用地理資訊系統規劃航道外，還有一因素被看好！

新華社引述估算，2023年中國低空經濟規模已逾5,000億元人民幣（約5,452億港元），2030年有望達到2萬億元人民幣（2.18萬億港元）；而摩根史丹利亦預測，到2040年，城市空中出行全球市場規模將達1萬億美元（7.81萬億港元），到2050年會暴增至9萬億美元（逾70萬億港元）。

低空經濟不但促進就業機會，例如波音估計，未來20年航空業會需要230萬名新血，包括65萬個機師和近百萬名空中服務員，還因為這些飛行器多以電力推動，碳排放比傳統飛機少，令國際航空運輸協會（IATA）的2050年零碳排放願景有望達成。

故此，中央政府積極發展低空經濟，並於今年7月，把「發展通用航空和低空經濟」寫入二十屆三中全會的公報、決定及說明中，把「低空經濟」的熱度再推上一層樓。在云云內地城市當中，深圳一直處於低空經濟的領先位置。在今年8月初的深圳市低空經濟高質量發展大會中，該市高層官員更提到，「深圳市到2025年底將建成1,000個以上低空飛行器起降平台、航線1,000條以上，實現低空飛行服務保障達到國際先進水準」。

低空經濟既環保，經濟潛能又廣為內地和國際看好，香港如何可安全有效地發揮低空經濟的潛力，藉此推進本地經濟？同時，面對鄰近地區的急速發展，我們又如何發揮自身優勢，在這個潛質優厚的產業發展上扮演獨特的角色？

其實，發展低空經濟的挑戰之一是航道規劃：要避開無人機可能被吹離飛行路徑的大風區域，同時又需繞過空中障礙物，包括港鐵網絡和輸電架空電纜，也要留意環境因素，例如特定保護區，包括學校、醫院和機場等，以及5G網絡覆蓋等，複雜程度比設計鐵路走線有過之而無不及。因此，當局應運用善於融滙和分析龐雜數據的地理資訊系統（GIS）規劃航道，把地形、山體、海岸、地面幹道的上空，加上土地運用和實時氣象數據等，配合起降點和主要航線通道需求，設計成低空空域的超級高速公路，並包含主要航線通道和次要通道。

至於如何管理未來可能異常繁忙的低空交通，我們可以借鑑全球通航最發達國家之一的美國。

美國每天有超過10萬次的航班，在全國錯綜複雜的航線中，負責的美國聯邦航空總署（FAA）開發了一個以數據驅動的航道系統，透過一個GIS電子平台，每天滙集數以千百計的航班更新資訊，並一站式顯示在航線圖上。這個記錄系統也協助當局在事故時，追蹤牽涉的時、地、人和事件詳情。這個現代化的航道系統簡化了工作流程，減少了人為錯誤，節省時間和成本之餘，也大幅提高工作效率。

歐美在通航領域經驗豐富，而香港本身也具備成熟的空中交通管制和空中導航經驗，因此應該發揮超級聯繫人的角色，積極參與國際合作，透過夥伴關係推動創新，並謀求參與制定低空經濟這新興領域的行業標準。