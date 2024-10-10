玄學手相｜購物狂有相睇！手骨粗、皮膚粗慳住使錢？不注重享受 手骨有一特徵！掌上山丘突出代表咩？食指呢個位肥大購物慾強！

聽過以下的豪言壯語：

「搵錢係平凡女人做嘅事；

使錢係精緻女人做嘅事。」

非常有底氣！

橫掂都係講物質，不如就Visual啲，如「色慾城市」中女主角Carrie Bradshaw說： “ I like my money right where I can see it, hanging in my closet.” （我喜歡喺當眼嘅地方睇到自己啲錢，就係掛晒喺我衣櫃度。」

至於花錢買衫的頻率、出手闊綽與否，又真和手有關！

一、 首先，手掌骨多肉少的人，不大注重生活享受，這些人不是清貧、便是清貴：

a 清貧：手骨粗皮膚粗的人，生活條件不富裕，每日為口奔馳，花錢要量入為出、慳住使，買東西講求實用性，不壞不換。

b 清貴：手骨幼皮膚幼的人，追求精神上的滿足、熱衷音樂、藝術、哲學、美學，注重空間感、簡約美，你送東西給他／她也未必要。

相反，掌肉較厚、「山丘」（註）明顯突出的人，非常入世，無論在野心或物慾方面，都很積極，有要求自然有動力，所以會努力搵錢和使錢，以實現生活多樣化、享受多面化的lifestyle。

二、 食指第三節（基節）特別肥大，也表示購買慾特別強，出街不會空手而回，一看見「大減價」的招牌，立刻失去理性，次次滿載而歸。

有人認為食指這節豐滿代表權力慾和物質慾特別旺盛，這也很合邏輯，無論是闊太買珠寶、女強人買名牌、師奶屯積米粉，都是在行使自己購物的權力，以享受「血拼」的獲得感。

這行為又不限於女性，有位食指基節肥大的男性朋友，除了自己搜集名錶名畫外，還有五部名車，而且買屋給太太、買珠寶給女朋友，是名符其實的 “big spender”。

他笑說：「我祇是為振興香港經濟盡一分力！」我們需要更多這樣有消費熱忱的中外豪客，令香港盤數靚番！

註：掌上「山丘」是指手指下掌上隆起之處，有些人這些地方較高平；有些則較突出。