玄學手相｜購物狂有相睇！手骨粗、皮膚粗慳住使錢？不注重享受 手骨有一特徵！掌上山丘突出代表咩？食指呢個位肥大購物慾強！

聽過以下的豪言壯語:

「搵錢係平凡女人做嘅事;

使錢係精緻女人做嘅事。」

非常有底氣!

橫掂都係講物質,不如就Visual啲,如「色慾城市」中女主角Carrie Bradshaw說: “ I like my money right where I can see it, hanging in my closet.” (我喜歡喺當眼嘅地方睇到自己啲錢,就係掛晒喺我衣櫃度。」

至於花錢買衫的頻率、出手闊綽與否,又真和手有關!

一、 首先,手掌骨多肉少的人,不大注重生活享受,這些人不是清貧、便是清貴:

a 清貧:手骨粗皮膚粗的人,生活條件不富裕,每日為口奔馳,花錢要量入為出、慳住使,買東西講求實用性,不壞不換。

b 清貴:手骨幼皮膚幼的人,追求精神上的滿足、熱衷音樂、藝術、哲學、美學,注重空間感、簡約美,你送東西給他/她也未必要。

相反,掌肉較厚、「山丘」(註)明顯突出的人,非常入世,無論在野心或物慾方面,都很積極,有要求自然有動力,所以會努力搵錢和使錢,以實現生活多樣化、享受多面化的lifestyle。

二、 食指第三節(基節)特別肥大,也表示購買慾特別強,出街不會空手而回,一看見「大減價」的招牌,立刻失去理性,次次滿載而歸。

有人認為食指這節豐滿代表權力慾和物質慾特別旺盛,這也很合邏輯,無論是闊太買珠寶、女強人買名牌、師奶屯積米粉,都是在行使自己購物的權力,以享受「血拼」的獲得感。

這行為又不限於女性,有位食指基節肥大的男性朋友,除了自己搜集名錶名畫外,還有五部名車,而且買屋給太太、買珠寶給女朋友,是名符其實的 “big spender”。

他笑說:「我祇是為振興香港經濟盡一分力!」我們需要更多這樣有消費熱忱的中外豪客,令香港盤數靚番!

註:掌上「山丘」是指手指下掌上隆起之處,有些人這些地方較高平;有些則較突出。