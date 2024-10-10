  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/10/2024

玄學手相｜購物狂有相睇！手骨粗、皮膚粗慳住使錢？不注重享受 手骨有一特徵！掌上山丘突出代表咩？食指呢個位肥大購物慾強！

#玄學 #手相 #風水玄學 #購物狂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　聽過以下的豪言壯語：

　　「搵錢係平凡女人做嘅事；

　　使錢係精緻女人做嘅事。」

　　非常有底氣！

 

　　橫掂都係講物質，不如就Visual啲，如「色慾城市」中女主角Carrie Bradshaw說： “ I like my money right where I can see it, hanging in my closet.” （我喜歡喺當眼嘅地方睇到自己啲錢，就係掛晒喺我衣櫃度。」

 

　　至於花錢買衫的頻率、出手闊綽與否，又真和手有關！

 

一、 首先，手掌骨多肉少的人，不大注重生活享受，這些人不是清貧、便是清貴：

 

a 清貧：手骨粗皮膚粗的人，生活條件不富裕，每日為口奔馳，花錢要量入為出、慳住使，買東西講求實用性，不壞不換。

 

b 清貴：手骨幼皮膚幼的人，追求精神上的滿足、熱衷音樂、藝術、哲學、美學，注重空間感、簡約美，你送東西給他／她也未必要。

 

　　相反，掌肉較厚、「山丘」（註）明顯突出的人，非常入世，無論在野心或物慾方面，都很積極，有要求自然有動力，所以會努力搵錢和使錢，以實現生活多樣化、享受多面化的lifestyle。

 

二、 食指第三節（基節）特別肥大，也表示購買慾特別強，出街不會空手而回，一看見「大減價」的招牌，立刻失去理性，次次滿載而歸。

 

　　有人認為食指這節豐滿代表權力慾和物質慾特別旺盛，這也很合邏輯，無論是闊太買珠寶、女強人買名牌、師奶屯積米粉，都是在行使自己購物的權力，以享受「血拼」的獲得感。

 

　　這行為又不限於女性，有位食指基節肥大的男性朋友，除了自己搜集名錶名畫外，還有五部名車，而且買屋給太太、買珠寶給女朋友，是名符其實的 “big spender”。

 

　　他笑說：「我祇是為振興香港經濟盡一分力！」我們需要更多這樣有消費熱忱的中外豪客，令香港盤數靚番！

 

註：掌上「山丘」是指手指下掌上隆起之處，有些人這些地方較高平；有些則較突出。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》從心理學角度看成癮：點解沉迷？點樣算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？► 即睇

我要回應
更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #手相 #風水玄學 #購物狂
更多職場文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk