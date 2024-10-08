KK星期二｜內地政策無驚喜？拆解十一假期各行業銷售數據

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

A股長假期後復市，早段大幅高開逾一成後，升幅顯著收。港股方面今早一度急瀉逾2300點，其後跌幅亦收窄至逾1200點，半日市成交已逾3800億。十一假期完結，內地各行業公布消費數據，美團(03690)期內全國生活服務到店規模按年增長逾四成；京東(09618)家電銷售額則增加67%，旅遊家電股受惠，惟相關股份炒風已完？濠賭股方面，黃金周首六日，澳門有近92萬旅客入境，有博彩企業指十月賭收有望創今年新高，惟股價表現已完全反映？至於內房以及旅遊相關數據的表現又如何？

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