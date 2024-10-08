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08/10/2024

下載政府「防騙視伏App」參加大抽獎！終極大獎贏比亞迪電動車／機票／手機！即抽即中$100超市禮券

#防騙視伏App #著數優惠 #大抽獎 #網騙 #App #詐騙陷阱 #守網者 #CyberDefender #電騙
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Text: Katty

　　最近電騙網騙愈來愈多，騙徒的招式更層出不窮，為了令協助辨識詐騙及網絡陷阱，以及提升市民的防罪意識，政府香港警務處網絡安全及科技罪案調查科推出了流動應用程式「防騙視伏App」。為了鼓勵更多市民下載及使用「防騙視伏App」，今個月更推出了大抽獎，除了做任務就可以有即抽即中的獎品之外，更有「終極大獎」，頭獎是比亞迪電動車，獎品非常豐富！

 

為鼓勵市民下載及使用「防騙視伏App」，最近舉行大抽獎，更找來Twins做代言人。（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

免費參加 方法簡單

 

　　大抽獎於2024年10月1日開始，凡持有效香港身份證，只需下載最新版本的「防騙視伏App」應用程式，於推廣期內透過抽獎頁面內填妥登記表格並成功提交，再按指示完成指定任務，就可以獲得相應數目的抽獎券，完全免費。每一張抽獎券可以抽獎一次，無論中獎與否，抽獎記錄都會被納入參加終極大抽獎，使用的抽獎券愈多，抽中終極大獎的機會愈高。

 

1. 下載「防騙視伏App」（圖片來源：CyberDefender 守網者）

2. 進入抽獎頁面（圖片來源：防騙視伏App）

3. 登記個人資料（圖片來源：防騙視伏App）

4. 即時可以抽獎（圖片來源：防騙視伏App）

5. 即刻可以知道有無中獎（圖片來源：防騙視伏App）

6. 查看及完成任務，獲得更多抽獎券（圖片來源：防騙視伏App）

 

下一頁：大獎及即抽即中獎品

 

 

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