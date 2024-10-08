【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭在弦上

全球基準十年期美債孳息突破4%，博彩網站Polymarket上特朗普贏率反超賀錦麗，人民幣兌美元中間價錄兩年半最大跌幅，港股反高潮暴瀉……以上種種，都令被視作「將載入史冊」的周二（8日）A股復市日，倍添撲朔迷離。中小散戶雖續碎步進場，但萬眾矚目的國家發改委「增量政策」發布會，實質利好可謂霧裏看花，遠未滿足市場「胃口」。

A股復市「活久見」，大招落空

翹首以待7天，終於迎來國慶黃金周後開盤的A股，再刷多個「活久見」紀錄－－上證跳漲10%，直逼3700點；逾50隻券商股競價全線漲停；滬深兩市成交額開盤僅20分鐘就突破萬億元……截至中午收市，上證漲幅收窄至4.8%，兩市半日成交2.48萬億元。

A股長假後復市，上證開盤跳漲10%直逼3700點，惟半日升幅收窄至4.8%。



先看發改委發布會，無論是市場預期的「1.5萬億至2萬億元」短期提振措施，還是經濟智囊押注的「提高赤字率至歷史最高水平」，都全無影蹤。有關增量政策的「預計規模」，發改委僅以「三個更加注重」和「四個堅持」回應；至於「五個針對」中提及的「惠民生、促消費」、「促進房地產市場止跌回穩」、「努力提振資本市場」，亦無進一步的新招、大招。

規範涉企執法，超長國債露端倪

不過，今次發布會的亮點之一，是發改委針對市場關注的「第二波衝擊（地方政府更多的罰款和更嚴格的稅收）」明言，進一步規範行政執法單位涉企行政執法行為，更多採取「包容審慎」監管和「柔性執法」方式，不能「違規異地執法和趨利執法」，不能「亂罰款、亂檢查、亂查封」。

發改委明言進一步規範行政執法單位涉企行政執法行為。



至於被視作壓軸大戲的超長期國債發行，雖無具體數額，但未來投入方向就初露端倪。包括加大農業轉移人口集中流入城市普通高中、醫院病房改造、保障房建設的支持力度；支持地方「兩重（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）」建設及城市更新；加力支持地方開展債務置換等。

「散戶市」盲從投機特色亟待改

發改委近兩小時的記者會信息量不及預期，被戲稱為「工作計劃未寫好」，卻從側面證實，要將政治局的決策大旗，轉為各部門的執行細節，挑戰不可謂不小。鑒於此，不難理解為何早前呼籲「10萬億」刺激的大摩，最新提醒投資者應關注中國政府兌現最近宣布刺激政策的風險，而資深新興市場投資者麥樸思亦指，中國股市漲勢能持續多久，取決於政府增加市場流動性的「措施」。

發改委近兩小時的記者會信息量不及預期，平準基金推出的時間點或已愈來愈近。

從A股、港股半日的資金流向看，特大戶、大戶沽遠高於買，而中小投資者就熱情猶在。惟A股「散戶市」盲從、投機的特色一日不改，最高層欲以長期耐心資本建立健康慢牛的目標就一日難達。

從此角度看，加快推出平準基金，令大A成為投資而非投機驅動的市場，時間點或已愈來愈近。