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08/10/2024

雙颶風醞「十月驚奇」，特朗普絕地反擊

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　美國共和黨總統候選人特朗普今年7月在拉票時遭到槍擊，輿論一致認定他會趁勢贏得大選勝利，金融市場甚至掀起一陣「特朗普效應」旋風。不料民主黨隨即改派賀錦麗接替拜登出選，民調支持度反超前特朗普，使得這股旋風沉寂下來。

 

雙颶風為特朗普締造絕地反擊契機。（美聯社）


　　然而就在周一（7日），特朗普媒體科技集團突然急升13%。單從股市的變化來看，莫非特朗普的選情又起死回生了？原來，繼四級颶風海倫尼(Helene)重創美國東南部後，颶風米爾頓(Milton)又殺至佛羅里達州西海岸，而且已增強為五級。而在美國歷史上有紀錄可尋的，也只遭受過5次五級颶風吹襲。

拜登救災不力拖累賀錦麗選情

　　海倫尼作為四級颶風，已造成至少215人死亡，拜登政府的救災表現備受批評。如果再來一場五級颶風，白宮招架得了嗎？雙颶風輪番殺至美國東南部，於是成了選情的「10月驚奇」事件，為特朗普絕地反擊締造了契機。反之，如果拜登政府仍舊在救災工作上慢三拍，就會直接打擊受災州份對民主黨總統候選人賀錦麗的支持。

　　在美國總統選舉進入最後一個月倒數之際和競選衝刺之際，雙颶風的殺到，為數十年來美國最緊張、刺激和充滿懸念的總統選舉，又添加了一分驚險。這場選舉說它緊張，是因為選舉在美國國內政治高度對立的大背景下進行，甚至於美國的主流媒體和文化工業，也在競選年公開探討起「美國內戰」的可能性。

　　說它刺激，是因為共和黨候選人特朗普遭遇了兩次暗殺未遂危機，而他的民主黨對手賀錦麗則是中場才臨時更換拜登出選，居然仍能後來居上，展示出民主黨強大的競選文宣實力。正如本欄此前指出，既然民主黨決定了由賀錦麗接過選舉的大旗，就有本事把她由一隻鹿變成馬。

　　說它充滿懸念，是因為特朗普右耳中槍，不忘振臂高呼「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」之時，輿論普遍認為白宮權杖將再度成為他的囊中之物。然後隨著特朗普順利逃過第二次死劫，對於他不死傳說的「英雄戲碼」已經令公眾感到神經疲勞，似乎他將不得不接受被賀錦麗拉開民調支持度的冷酷現實。

萬斯贏得副總統候選人電視辯論

 

颶風海倫尼重創美國東南部。（美聯社）


　　但是，賀錦麗卻也不能高興得太早。最近在美國國內外發生的連串事件，似乎正在朝不利於她的方向發展。首先看國內，共和黨副總統候選人萬斯於本月一日，以壓倒性姿態擊敗民主黨對手沃爾茲，贏得了本次選舉唯一的副總統候選人電視辯論。

　　辯論結束後，特朗普競選團隊直接宣布：「萬斯把沃爾茲打得一敗塗地。像沃爾茲這種花架子根本不是萬斯對手。」連親民主黨的主流媒體都承認，沃爾茲的表現令人大跌眼鏡，沒能發揮出自己的最佳水平。他的緊張和缺乏辯論經驗與「更優雅的萬斯」形成了鮮明的對比。

　　萬斯展示了更容易引起商界領袖和搖擺選民共鳴的一面，而沃爾茲難以打到對手的痛點，也沒能給賀錦麗加分。共和黨大金主、華爾街大亨艾克曼(Bill Ackman)直言，特朗普之所以選擇萬斯，是因為這位來自俄亥俄州的參議員比他更聰明。

　　艾克曼的話一語雙關，他一方面讚揚了特朗普的虛懷若谷和唯才是用，而另一方面也暗示，就算是特朗普在今次選舉中敗北，共和黨也已經孕育出了一位未來的潛在總統候選人--萬斯。

　　再看國外，以色列內塔尼亞胡政府進一步擴大中東戰火規模，在對真主黨發動持續空襲後，又對黎巴嫩南部發起了「有限度地面戰爭」。正如本欄此前指出，以色列的軍事行動對賀錦麗的選情一直構成潛在威脅，因為白宮對內塔尼亞胡的縱容，無疑引發反戰人士、穆斯林社區和年輕選民的不滿，打擊他們對賀錦麗的投票意願。

馬斯克助戰關鍵州

 

馬斯克為特朗普站台時表現雀躍。（美聯社）


　　反之特朗普和內塔尼亞胡一直關係密切，他的支持者也傾向於支持以色列，不會因為中東戰火擴大而流失基本盤選票。特朗普選舉團隊顯然也看到了反擊的機會。特朗普的重量級支持者馬斯克自上周開始走到台前，他上周六（5日）專程陪伴特朗普前往7月受槍擊的事發地點--賓夕法尼亞州巴特勒市，親自為特朗普站台。

　　身處本次選舉最關鍵的戰場州，馬斯克向公眾喊話稱：「特朗普必須贏，才能維護美國的民主。」他反指如果民主黨獲勝，這將成為美國的「最後一次選舉」。據悉，馬斯克已經為特朗普提供了7760萬美元競選經費，而他還準備在本月再次前往賓夕法尼亞州，助特朗普拿下這關鍵的一役。

　　就在萬斯和馬斯克為特朗普攻城掠池之際，雙颶風又給賀錦麗選情添亂。海倫尼蹂躪東南部7個州，特朗普於上周一（30日）搶先拜登和賀錦麗一步，到了重災區喬治亞州。當地也是今年大選的關鍵州，他到達後批評拜登和賀錦麗，「讓美國人在北卡羅來納州、喬治亞州、田納西州、阿拉巴馬州和南方其他州溺水身亡。」

特朗普憂風災影響支持者投票

 

賀錦麗與拜登分別巡視災區。（美聯社）


　　伴隨著颶風「10月驚奇」的出現，是賀錦麗的民調領先，尤其是在戰場州的優勢收窄。英國《衛報》追蹤美國各地的民調數據，發現賀錦麗與特朗普的支持率勢均力敵，兩人於各大搖擺州都未見有明顯優勢。截至上周四（3日），賀錦麗在10天全國民調支持率平均值為49.3%，而特朗普則為46%，兩者間僅差距3.3個百分點。

　　為了避免被拜登的慢三拍表現拖累，賀錦麗決定與總統分別前往災區視察。在五級颶風米爾頓即將殺到之際，她批評以特朗普為首的共和黨人，借風災操弄政治，向災民傳播虛假訊息。尤其是後者宣稱本該用於救災的聯邦經費，已經被挪用到安置非法移民的項目。

　　特朗普則隔空回敬稱，當颶風摧殘東南各州時，賀錦麗卻忙於參加政治募捐大會。然後，特朗普又給今年的投票結果留下了一大伏筆，說：「共和黨的州份受災最重，我很擔憂自己的支持者會否因此而投不成票。」特朗普此前已經宣稱，這是他最後一次競逐總統，如果輸掉就會退出政治舞台。問題是，一旦他輸掉的話，會不會因為風災影響支持者投票，而再次拒絕承認選舉結果？

 

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