GLOBAL Wednesday｜美股業績期將至 可提前部署？｜前瞻美國CPI數據

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

市場關注美國周四將公布的通脹數據，預料9月CPI按年升幅將由8月的2.5%放緩至2.3%，期內核心CPI按月維持升3.2%，而CPI及核心CPI按月升幅亦預料會分別回落至0.1%及0.2%。最新利率期貨數據顯示，市場預料11月減息0.25厘的機會率接近9成。美國本月就業數據或受風季和工人罷工影響，通脹數據表現將成關鍵？美國企業將陸續公布第三季業績，如何左右美股走勢？紐西蘭央行大手減息0.5厘，限制性貨幣政策或抑制經濟活動，紐西蘭陷收縮風險增？

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