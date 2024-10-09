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09/10/2024

港股大時代重臨

#理財 #女子愛財 #恒生指數 #美國減息 #救市 #港股大時代 #理財智慧 #A股
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，今年5月時，我在本欄寫過篇題為《不是趁高沽，而是候低買》的文章。

 

　　事緣經過了四連跌（即連續4年下跌），兼今年1月的急挫之後，港股在阿爺力撐之下（下文再交代），4至5月時來了個明顯的升市。我當時的看法是，港股應該已經見了底，只不過，未知升勢可以持續多久、升幅可以有多大而已！

 

　　但我知道，很多散戶對此仍然是半信半疑，其中包括我的姊妹Louisa。我勸她最好不要馬上沽清手上的蟹貨。但她對後市仍然悲觀，所以最終都把絕大部分股票沽掉。

 

　　現在回看，她的做法也不是錯的，但我的觀點也同樣對呀！原因是，經過4至5月中的一輪升市之後，恒生指數在19700點的相對高位無以為繼，不但未能突破20000點的心理大關，其後更反覆回落，跌至8月初時的16700點左右才找到支持。

 

　　即是說，雖然港股回吐，但確實沒有跌穿4月起步時的16200點水平。但指數又真的有點疲弱，沒有能力再向上。到了上月（9月）11日時，恒生指數仍然在17100點附近掙扎。

 

　　不過，大市開始出現轉機了，因為美國聯儲局在9月18日宣布減息0.5厘，正式結束過去兩年的高息周期，邁向減息的日子。

 

　　不到一星期的9月24日，中央幾個主要金融監管部門舉行聯合記者會，宣布一系列救市措施，除了例牌的減息降準外，更特別針對置業人士下調已承造的按揭利息，以及引導長期資金流向股市，其後又有一連串財政措施出台，目的就是刺激股市、樓市，以及民生消費。

 

　中央公布連串刺激股市樓市及消費的重招後，A股及港股都受到刺激而大升。(Shutterstock)

 

　　明顯地，中央是吼準美國的減息時機才出招，這也是內地歷來最強而有力的救市措施，而且有別於過去的大水蔓灌式救市措施，今次的措施具有針對性，相信會比過去奏效。

 

　　在這些消息公布之後，無論內地A股或者港股，都受到刺激而大升。更重要的是，這次升市不是乾升，而是有成交配合，連日的交投都創新高。上周一（9月30日），港股在國慶假期前最後一個有北水的日子，成交大增至5058億元的歷史紀錄。而即使沒有了北水，上周港股於餘下幾個交易日，成交至少也有2600億元。國慶假後復市當日，在首日沒有北水的情況下，成交仍有4340億元，反映不但北水，現在連外資也重臨了。

 

　　指數方面更加勢如破竹，到內地國慶假期完結前，恒生指數在短短一個月左右，已經由17100點升至23000點之上，升幅高達三成半，令人感到「港股大時代」又再重臨了。

 

　　只不過，內地復市之後，出現了反高潮，投資者借勢（發改委召開的記者會，沒有太多具體新措施）沽出港股，令港股單日急挫2000多點，但成交進一步上升至6000億元，再創新高。看來，中港股市的升市態勢沒有改變，這是合理和健康的調整。

 

　　剛才提到，在今年5月時，我的姊妹Louisa仍然覺得港股只是虛火，又是一個陷阱，即是升一段短時間就回落，然後跌得還多過之前升的！

 

　　我明白，今年之前，很多機構投資者都低配(underweight)了中港股票，尤其是外資。但股票始終有個基本價值，而且有不少公司仍然是賺錢的，因此當一個地方的股市估值跌到某一水平時，始終會有一些價值投資者入市。

 

　　當時我開始感到後市可以較樂觀，主要因為中央政府已經顯示出很大決心去提振股市，包括推出「新國九條」，以及一連串挽救房地產市場的措施，尤其是呼籲地方政府買入內房的庫存、轉做保障房等等。

 

　　另外，中國證監也推出了五項挺港措施，協助香港繼續成為國際金融中心，例如擴大滬深港通的ETF範圍、支持更多內地龍頭企業來港上市等等。

 

　　現在回看，這些措施確實是一個前奏，但在美國仍未減息的情況下，阿爺始終不敢輕舉妄動，當美國開始減息，阿爺也馬上行動。因此，港股這一次，應該不只反彈了，而是另一次港股大時代呢！

 

　　上周末，Louisa又和我碰面，我們自然談到港股這陣子的升勢。

 

　　「我在5月下旬眼見大市未能升破20000點，就按我當時的想法，沽出了大部分持股，只剩下帳面虧損最多的兩三隻科技股。當時我確實感覺自己是英明神武的，因為股市果然回落，但妳又估計得準確，即使如此，港股沒有再跌穿4月升市前的水位。至於近期的市況，妳應該比我更清楚吧！」Louisa向我訴說這幾個月來她的股票之路。

 

　　「這個也是可以理解的！」

 

　　「但問題是，我在今次升市首兩日，就把手上最後幾隻弱勢科技股都沽掉了，因為差不多到價了。但原來，今次的升市真的不一樣，而我手上已經沒有股票了。」

 

　　「哈哈，妳的情況就正好應驗了資深股民常說的『跌市無錢，升市無貨』困境了！」我半開玩笑地說。

 

　　「也是的，但跌市時我也不是沒錢買，而是無膽買而已！那麼，現在我可以怎麼辦？再追入？如果入，應該買哪些？」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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