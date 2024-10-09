  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

09/10/2024

你認識家族辦公室嗎

#理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　

 

　　近年家族辦公室在本港發展蓬勃，根據香港科技大學與安永今年首季發布《2024大中華區家族辦公室現狀調研報告》，內地的家族是推動大中華區家族辦公室發展的主力軍。而在受訪的家族辦公室中，51%的設立地是在香港。此反映出兩大客觀事實，一為內地過去經濟快速發展，財富效應帶動財富管理需求明顯；二為本港作為全球金融中心，對家族辦公室的設立具備較大吸引力。加上近年本港政府亦推出配套措施，吸引家族辦公室來港落戶，例如便利政策及稅務優惠等。因此，家族辦公室這個名詞相信投資者不多不少都會有所聽聞。
 
　　但你真的了解什麼是家族辦公室嗎？
 
　　按照廣泛的定義，家族辦公室是指專門為富裕人士、家庭、家族，提供理財管理的企業，其存在的意義或者希望要實現的目標，是幫助以上客戶管理其財富、創造財富以及傳承財富。
 
　　但如果純粹從定義理解的話，一般投資者又有機會將家族辦公室等同於家族信託、甚至私人管家。事實上，一般私人管家所涉及的業務範圍有機會更加廣泛，除了有機會涵蓋投資、理財外，包括個人醫療、法律咨詢、稅務咨詢、教育培訓等方面均有機會涉及，而家族辦公室雖然亦沒有明言僅將服務限制在理財投資，但這方面卻是佔據較為主導的比例。
 
　　至於家族信託則是一個理財工具，通過契約及意願書，按受託人意願，管理及規劃財產、規避風險，並按指定時間及方式，把資產分配給受益人。信託資金有隱密性，並有債務隔離的功能。由此可見，家族辦公室與家族信託，雖然都可協助財富管理及承傳，但功能是截然不同。兩者可以結合使用，例如家族辦公室可以用家族信託作為財富承傳工具之一。
 
　　希望以上的資訊，可以幫助讀者更容易清晰了解家族辦公室。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk