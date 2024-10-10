今年9月30日、10月8日和10月9日，是A股歷史性的三天。是前之未有，至於後來有沒有就不知了。

A股在這三天的發展，有必要記錄下來，供之後參考。

1）9月30日資料來自《金融界》，作者瀾海：

「9月30日A股收市，三大指數高開高走，上證指數、深證成指、創業板指分別收漲8.06%、10.67%、15.36%，均創月度漲幅新高。北證50與科創50也創下歷史最大單日漲幅。兩市成交額達25930億元（人民幣．下同），創歷史新高。市場股票普漲，5336隻上漲，8隻下跌，其中713隻漲停，2隻跌停。

面對市場的如此漲勢，眾人矚目的焦點自然落在了這輪牛市將如何演繹，其頂點又在何方。

今年9月18日，市場雖一度下探至2689.70點，但並未跌破前期低點，這似乎預示著新一輪牛市的到來。而『牛短熊長』的周期性特徵往往意味著，牛市持續時間約為熊市的一半或三分之一。

若按照牛市持續時間約為熊市一半（約542天）的估算，那麼這輪牛市的樂觀展望可延伸至2025（明）年7月31日左右（圖一）。」



促成9月30日A股大升的原因是資金驅動，A股融資爆升，資料來自券商研報精選：

「9月30日，買入額為2846.43億元，較上一交易日環比增1328.44億元，增幅達87.51%。近5個交易日的融資額快速拉升，9月23日至30日的融資買入額分別為836.95億元、1005.96億元、1079.87億元、1517.99億元、2846.43億元（表一）。」

2）10月8日，國慶假後復市，A股普漲（圖二），成交3.45萬億，但現清倉式減持，港股則大跌，資料來自券商研報精選：

「9月24日至今，已有超100家公司披露減持進展或減持計劃。截至8日20時24分，當天又有超40家上市公司發布減持計劃，其中，計劃減持比例最高的萬朗磁塑，股東金通安益減持比例不超過公司總股本的8.42%。而半年報顯示，金通安益持有萬朗磁塑8.42%股份，可謂『清倉式』減持。隔夜，富時A50期指連續夜盤收漲2.69%，報14550點。雖然納斯達克中國金龍指數跌6.85%，創2022年10月以來最大跌幅，但隔夜恒指期貨夜盤收漲0.88%。8日，港股恒指大跌9.41%，恒生科技指數跌12.82%。」

促成港股大跌原因是：港投資者接收資訊靈敏，聞阿爺對商業銀行作窗口指導，不要立亂放貸去炒股，港大戶率先沽貨及沽空。國內股民接收此資訊較慢，在下午時才見A股升幅放緩。

盼阿爺政策陸續出台

3）10月9日中港股市大跌。資料來自《金融界》：

「10月9日截至收盤，滬指跌6.62%，報3258.86點；深成指跌8.15%，報10557.81點；創業板指跌10.59%，報2280.1點，創史上最大單日跌幅紀錄（2015年6月26日曾單日下跌8.91%）。科創50指數跌2.55%，報997.85點。滬深兩市合計成交額29398.22億元，市場超5000股下跌，900餘股跌停，2900餘股跌超9%。」

中港股市死未？似乎又未。

「當前外資機構中長期看多中國資產的立場並未發生動搖。其中，大摩首席亞洲股票策略師郭盛強團隊發布報告稱，將恒生國企股指數明年基本目標由6000點調高至7950點。另外，素有『新興市場教父』之稱的美國傳奇投資者麥樸思(Mark Mobius)也表示，如果中國繼續出台支持市場的措施，A股市場的漲勢可能會持續下去。」

10月9日中午，中國人民銀行發布公告，人行與財政部聯合工作組召開首次正式會議。

「國務院新聞辦公室將於2024年10月12日（星期六）上午10時舉行新聞發布會，請財政部部長藍佛安介紹『加大財政政策逆周期調節力度，推動經濟高質量發展』有關情況，並答記者問。

午後A股、港股反彈。其中，A股市場主要指數跌幅收窄，截至發稿，滬指跌3.21%，上午一度跌近7%；深成指跌3.31%，上午一度跌超8%；創業板指跌3.51%，上午一度跌超10%。滬深兩市合計成交額23609.19億元。港股市場轉漲，恒生期指漲近1%，恒生科技指數漲超2%（表二）。

富時A50期貨指數直線拉升翻紅（圖三），中午時漲0.07%，此前一度跌超4%。此外，離岸人民幣兌美元拉升，報7.0600。」

希望在人間，又再盼10月12日和下周一（14日）中港股市反應。筆者昨文謂信心未減，就是盼阿爺撑股政策會陸續出台，等到嘞。你有信心嗎？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）