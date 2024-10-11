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11/10/2024

馬利斯卡未夠班，車仔翻身路漫長

#利物浦 #史諾 #車路士 #英超 #坦格 #足球 #馬利斯卡 #巴塞 #曼聯
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　英超愈來愈多光頭領隊，除了哥迪奧拿和坦格，今季新登場的利物浦史諾和車路士的馬利斯卡。

 

　　先不討論執教風格，單看執教成績，兩人都不俗，尤其馬利斯卡，接手車路士，又曾經是哥迪奧拿的副手，加上帶領李斯特城一季就奇蹟重返英超，球迷自然寄予厚望。

 

　　

雖然上季帶領李斯特城升班，但曾在榜首有過17分優勢，至完季時僅領先葉士域治1分，落敗次數也比對方多5次，反映馬利斯卡執教之下，球隊的穩定性並不算好。

 

　　馬利斯卡執掌過去20年幾乎年年換領隊的豪門車路士，是否有足夠能量？抑或又是一個過客？要從3方面去分析。

 

　　首先是戰術思維。其實馬利斯卡的執教履歷並不豐富，在成為李斯特城主教練之前，只擔任過曼城預備隊的助教，甚至是義大利乙組的球隊領隊等，所以有多大能量去改變車路士，還是未知之數。

 

　　而且作為領隊，他的戰術思維，是否可以建設到一支穩定的球隊？抑或開季成績不錯，全靠一班球員落力？

 　　

雖然控球率、傳球次數及射門次數都不是最佳，但馬利斯卡帶領的李斯特城上季共創造出142次黃金機會（Big Chances），為英冠最多，比修咸頓多12次，也比葉士域治多30次。

 

　　另一點關注的是他的更衣室的掌控能力。

 

　　包括史達寧和捷維爾，都在馬利斯卡入主後被棄用。用人與否固然是每個領隊的選擇，但關鍵是如何處理。

 

　　馬利斯卡固然不想史達寧他們留下來，但又沒有對他們作出合理解釋，結果鬧到不歡而散，甚至影響到其他球員的情緒，這是馬利斯卡的失誤。

 　　

以質素而言，史達寧和捷維爾等，都不比其他一隊球員差；但棄用他們、甚至連更衣室位置、球衣號碼都沒有，就無疑是對他們的侮辱。

 

　　最後一點是執教能量。作為曾經的哥迪奧拿副手，他的戰術思維確實來自哥帥，但不同的是，馬利斯卡只是複製了曼城的踢法，並沒有複製哥帥的創新。

 

　　只要看他在換人、調動，甚至排陣變化上，就知道他缺乏創意；例如上場面對森林的反擊，基本上沒有應對的方法，可見馬利斯卡在臨場反應並不出色。

 　　

單計入球，車路士6戰攻入15球，僅比曼城少1球，當中高爾彭馬更表現神勇，曾經一場攻入4球。但撇除彭馬，其實車路士其他球員表現一般。而且車仔防守也未算頂尖，要爭冠言之尚早。

 

　　這位被稱為「平民版哥迪奧拿」的領隊，到底有多大能量？又或者車路士有多少時間願意等他成功？

 

　　聯賽前四是最基本的要求，但包括維拉、紐卡素和熱刺，都有能力爭奪前四位置，尤其維拉，在艾馬利的帶領下，表現依舊出色。

 

　　所以車路士能否爭四，除了主觀上自己要踢得好，同時要其他球隊跌watt，因此重返歐聯的機會並非百分之百，一切還看馬利斯卡有多大本事。

 

　　

恩尼斯達宣布掛靴，他在巴塞的生涯674場比賽中，攻入57入球和135次助攻，為球會帶來了32座冠軍獎盃，包括4次歐冠盃和9次西甲冠軍。結束球員生涯後，他打算改以教練身份重返巴塞。

 

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