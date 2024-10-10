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10/10/2024

國泰全新商務客艙｜率先睇！Aria Suite 爾雅商務艙：平臥睡床＋趟門設計＋4K藍牙電視＋無線充電

#去旅行 #CX #消閒玩樂 #AriaSuite #國泰航空 #TravelNews #爾雅商務艙 #CathayPacific #波音777-300ER #商務艙
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　　國泰航空早前公布，將會於波音777-300ER客機推出全新的商務艙「Aria Suite爾雅商務艙」，最大的賣點是趟門設計，加上環繞式包座位設計及座位間的伸縮私人隔板，為乘客製造「空中私人天地」。近日國泰官網出現了這個Aria Suite爾雅商務艙的座位表，雖然暫時仍未知道客機幾時投入服務，但下星期將會有發布會，應該很快便會有好消息！現在讓我們率先看看Aria Suite爾雅商務艙的設計特色吧！

 

趟門設計 大大提升私隱度

 

　　不少選乘商務艙的客人，都追求機上的私人空間，而Aria Suite爾雅商務艙的環繞式包座位設計、拉門和座位間的伸縮私人隔板，就絕對可以滿足到這個要求。

 

國泰航空全新「Aria Suite爾雅商務艙」，採用環繞式包座位設計，私隱度大大提升。（圖片來源：國泰航空官網）

 

Aria Suite爾雅商務艙最大特色是趟門設計，就算有人走過都不怕被打擾。（圖片來源：國泰航空Youtube截圖）

 

中間兩排座位之間設有伸縮私人隔板。（圖片來源：國泰航空Youtube截圖）

 

下一頁：Aria Suite爾雅商務艙座位設計

 

 

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