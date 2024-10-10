面試加 / 減戰！見工要唔要開口講人工？點樣講？幾時講？教你3招唔怕被無理減價，還有機會成功加價！

應徵者要為面試準備嘅事情十分多，而談及人工就應該係最難處理、最尷尬情況之一。面試時要唔要開口講、點樣講、幾時講，又或者相反係被僱主問及人工時應該點應對等等，好多打工仔對呢方面都冇太多概念。其實正常面試時如需詳談及人工問題，都離不開兩個主要原因。第一係僱主方提出「降價」，另外就係應徵者想「加價」，要處理以上兩個情況都並不簡單。

不論被降價定想加價，都先要了解該職位大約值幾錢，面試談判時先能安全著陸。而有一調查發現，近年有超過一半打工仔上次搵工時，都無要求更高嘅人工，反映出打工仔對自己同巿場都並不了解。要知道該職位大約人工，最簡單方法係Google搜尋該公司 / 職位平均人工，其次更直接有效方法係去求職網搵答案。當僱主喺求職網上載招聘廣告時，大多需要輸入人工範圍等資料。雖然呢個資料大多唔會直接顯示喺招聘廣告之上，但就可以利用一啲間接方法搵出答案。求職者可於求職網上先輸入該職位資料同人工要求（如ABC公司 - Marketing Manager，$30,000），睇下搜尋結果有冇呢一份工。如搵到該職位，就代表職位最少$30,000人工，之後再以相同資料但人工就改為$40,000，直到搜尋唔到為止，就能夠知道職位人工上限。當知道到方「底牌」，就唔怕僱主提出無理減價。

另一方面，如應徵者想提出加價，有兩點一定要留意。首先唔好太過心急太早提出加價，如情況許可，盡可能等到同直屬上司面試最後時先討論人工。如同面試時相方感到情投意合，直屬上司會因為想錄用你而為你向人事部爭取，令成功機會更高。第二點係，提出加價一定一定一定要有合理原因。筆者遇過不少加價理由，「因為公司離屋企太遠，加薪以彌補交通費」、「業主剛剛於上月加租，需要多兩千蚊交租」等等，提出以上原因必定出現反效果。而所謂合理原因，指面試後發現工作要求同之前「貨不對辦」。例如工作量 / 時數遠比求職廣告提及的為高，又或者公司最初招聘副經理一職，但面試後發現職能遠超高級經理等等，以上就能構成非加不可嘅理由。