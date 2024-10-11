Huawei Watch GT 5 Pro設計高貴兼備運動功能！八邊形鈦合金錶＋新增高爾夫球場功能 TruSense系統自動分析個人情緒

Huawei剛發表的發表的Watch GT 5系列，繼續走融合時尚美學與尖端科技路線。整個Watch GT 5系列分别有Watch GT 5 Pro及Watch GT 5兩個型號，一共八款產品。其中以Watch GT 5 Pro擁有較強的功能，更採用航天級鈦合金及納米微晶陶瓷物料。





Watch GT 5 Pro擁有傳統腕錶的時間刻度及1.43吋AMOLED熒幕。





錶殼用上全新八角形設計，並以鈦金屬物料製成。

筆者是次介紹的是Watch GT 5 Pro鈦空銀，手錶採用邊幾何設計，八邊形鈦合金錶身配合傳統腕錶時間刻度及錶身的旋轉錶冠，高貴之餘也不失實用性。手錶另一特色，是用了鈦金屬錶帶，並支援一按快拆功能，在做運動時可自行更換其他錶帶缺用。Watch GT 5 Pro支援5 ATM及IP69K防水認證，提供40米防水性能，不連錶帶的重量亦只有53克，算是輕巧。

錶身設有旋轉錶冠及功能鍵，可用來操作手錶。





Watch GT 5 Pro鈦空銀跟機附有鈦金屬錶帶，亦支援一按快拆功能。

規格方面，Watch GT 5 Pro擁有1.43吋466 × 466像素的AMOLED熒幕，亦內置NFC、藍牙、GPS定位功能。手錶支援無線充電功能，可利用跟機的充電器或使用手機的無線反向充電功能充電，內置電池充滿電最多可連續使用14天，即使開啟錶盤常亮顯示仍有5天續航能力。

Watch GT 5 Pro設有不同的感應器，用來檢測身體健康指數。





手錶支援無線充電功能，可利用跟機的充電器或使用手機的無線反向充電功能充電。

Watch GT 5 Pro支援Huawei TruSense 系統，透過對系統模組及演算法的升級，提供更高效的健康及運動監測數據，該系統亦支援Huawei首個「情緒健康管理助手」（Emotional Wellbeing Assistant），推測用戶情緒狀態。另一方面，手錶亦提供心電圖分析功能，以及一系健康監察功能。





手錶提供心電圖分析功能，30秒即可得知結果。





Watch GT 5 Pro依舊有多種錶盤可選。





Watch GT 5 Pro支援Huawei TruSense 系統，支援Huawei首個「情緒健康管理助手」（Emotional Wellbeing Assistant），推測用戶情緒狀態。

Watch GT 5 Pro搭載 Sunflower 向日葵定位系統，支援更精準的定位功能，並針對跑友提供跑姿分析，亦可利用 RouteDraw 探索路綫。新加入的專業越野跑功能，支援分路段導航、偏離路綫警示以及利用錶冠控制縮放地圖等應用，更能獲得實時的運動數據和路線資訊。此外，Watch GT 5 Pro亦新增高爾夫球場功能，集合全球超過 15,000 個高爾夫球場的地圖資訊，包括高爾夫球場 3D 地圖顯示。

Watch GT 5 Pro亦新增高爾夫球場功能，集合全球超過15,000個高爾夫球場的地圖資訊。





與過去的Watch GT系列最大分别，是Watch GT 5 Pro收到訊息後可直接在手錶輸入文字回覆。

售價：

Watch GT 5 46mm $1,799（幻夜黑 – 氟膠錶帶） / $2,099（托帕藍 – 編織錶帶）

Watch GT 5 41mm $1,799（冰晶藍 – 氟膠錶帶）/ $2,099（馬鞍棕 – 編織錶帶）

Watch GT 5 Pro 46mm $2,499（曜石黑 – 氟膠錶帶） / $3,499（鈦空銀 – 鈦金屬錶帶）

Watch GT 5 Pro 42mm $2,499（冰川白 – 氟膠錶帶） / $4,399（陶瓷白 – 陶瓷錶帶）

查詢： Huawei 8128 8810





同場加映

Nothing推出開放式耳機Ear (open)

Nothing宣布推出最新產品 Ear (open)，產品同樣走Nothing標誌性的透明路線，每個耳機僅重8.1克，加上充電盒的19毫米厚度，是同類OWS耳機最纖薄的設備之一。Ear (open)用上開放式聲音技術，配備了聲音密封系統和定向揚聲器，並以振膜、鈦塗層、超輕驅動單元和階梯式設計發音。Ear (open) 在單次充電下可播放8小時，搭配充電盒可達30小時，或充電10分鐘提供2小時聆聽時間。



售價：$1,199

查詢：Synergy 3183 0168



