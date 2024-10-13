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13/10/2024

減息預期並沒有帶來美元貶值

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　上周的金融新聞總算安穩了一點。仍然，中國的政策行動、美國的通脹數據和歐美央行的會議紀要，帶動了市場情緒的起伏。美國經濟軟著陸的期待下，美股向上，並帶動世界多數國家的走強。債市有波動，但無方向性變化。美元綜合匯率上升，日圓對美元匯率再次覬覦150大關。伊以之間沒有爆發大衝突，但是以色列對黎巴嫩發起了幾次衝擊，原油價格繼續上揚。黃金逼近歷史高位，多數大宗商品走勢犀利。FOMC會議紀要顯示，決策成員在大碼加息上有頗大的爭議。
　
　　美國9月通脹高過市場預期，CPI上漲到2.4%，核心CPI 3.3%，均高過市場預期0.1個百分點，顯示物價回落趨勢面臨阻滯。好消息是，住房房租所造成的通脹壓力，開始加快了回落速度；壞消息是，核心通脹的回落受阻，幾個主要服務業如汽車修理和保險的價格壓力比較突出。
　
　　由於不同物價指標的結構差異，筆者估計月底出來的PCE通脹的回落，可能比CPI通脹回落得更積極一點，這些決定了美國聯儲局不會停止降息步伐，減息25點的可能性很高。聯儲局一旦開始了減息步伐，除非遇到特殊事件或特殊場景，在方向上是不會輕易改變的，決策者不願意因為政策的左右搖擺而失去政策信用。
　
　　不過同樣地，聯儲局在政策力度上的確存在調整的空間。9月大碼減息，當然是對就業市場突然失速作出的緊急反應，不過各種跡象顯示FOMC內部對此爭議很大，只是在主席鮑威爾的強力推進下，多數決策成員同意了50點減息。從事後的經濟數據看，聯儲局激進的做法可能是過度反應了。在金融環境已經明顯改善的情況下，猛降政策利率並非明智之舉。
　
　　聯儲局「憑數據做決策」的方法論，在經濟轉捩點和數據不確定性面前無可厚非，最新的經濟形勢和宏觀數據，均指向就業穩定、消費韌性、通脹回落的大趨勢，因此將政策利率從「抑制性」轉為「中性」是合理的，也許是必須的。基於此判斷，筆者維持聯邦基金利率趨向2.5厘至2.75厘這個中性水平，以高透明度、快步小減的方式進行，今年兩次各25點，明年4至5次各25點。
　
　　和兩個月前相比，市場對大碼減息的預期基本消失。最新CPI公布之後，期貨市場定價90%的可能FOMC在11月6至7日的會議上會減息25點。就業數字和消費情緒，雖然不在高點，但是根本談不上衰退，美國經濟最大的可能是「軟著陸」，也有可能「不著陸」。就業數字何去何從，對於經濟前景的判斷至關重要，也是筆者對修改未來經濟形勢判斷的最重要依據。
　
　　目前的美國經濟狀況，對於民主黨競選總統是有利的。儘管選民普遍不滿意拜登管理經濟，但是對賀錦麗經濟政策的認可度卻高過對特朗普的。這主要包括三個原因，一則特朗普的政策不確定性太大，二則特朗普的稅收政策過於傾向有錢人和大企業，三則特朗普所提倡的政策可能製造出高達7萬億美元的債務。相信下一個FOMC會議不會影響到選情，但聯儲局政策對未來總統確有影響。

 

聯儲局9月大碼減息對美元的負面衝擊，基本上已被消化。(Shutterstock)

　
　　美元指數再次逼近103的近月高位，聯儲局9月大碼減息所帶來的負面衝擊基本上已被消化。市場中多數人認為聯儲局進入政策利率下行周期，美元匯率因此看貶。筆者對此不甚認可。毫無疑問，利率差是國際資金流向的一個重要指標，美國利率持續下行會對匯率走勢（尤其是短期走勢）帶來壓力。然而，利率差乃至匯率都是相對的。
　
　　美元利率被看低，歐元、英鎊利率也被看低，甚至人民幣利率也有進一步下降的空間。相對於歐洲及日本的經濟，美國經濟的韌性最強，歐洲央行和英格蘭銀行的減息幅度不會小過聯儲局，也就不存在息差縮小的情況。日本銀行是各大央行中唯一可能加息的，但是以目前的內需狀況，BoJ一時間很難有大動作，新任石破政府也沒有政治實力推動利率正常化。
　
　　長遠來看，科技創新能力、生產力的提高和人口結構的變化，對長期匯率走勢很重要。以目前世界的格局，歐日英恐怕都不是美國的對手，甚至各自存在著嚴重的結構性問題。在法幣世界中，在可預見的未來，恐怕找不到一個堪與美元抗衡的幣種，所以筆者對長期投資的看法很堅定，組合配置的大部分，一定是美元美元美元。
　
　　投資者中對美元的不信任，很大程度上和聯儲局不斷印鈔和美國財赤愈來愈不可控有關。筆者認同美元的信譽受到了龐大QE的傷害，但是不認同這是美元貶值的理由。普天之下，哪家大央行不QE？天下烏鴉一樣黑，資金放到哪個幣種都受到財政亂象、貨幣亂象的影響，美國並不是唯一的，而匯率需要有幣種升值才能有幣種貶值。美元沒有信用，其他幣種也沒有信用，每個人的資產都需要放在起碼一個幣種中。
　
　　本周焦點：歐洲央行減息和中國GDP數據。1）歐洲央行減息25點的可能性頗高，即基本反映到價格上了，估計拉加德的記者會會暗示12月還有一次減息；2）英國就業數據估計顯示工資上漲繼續放緩，同時CPI降到2%之下，料英國央行11月減息25點；3）中國第三季度GDP可能略為進一步下滑，最近出台的經濟政策應該來不及反映在數據上；4）美國9月零售數據，預計按月有0.1%的增長。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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