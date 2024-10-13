減息預期並沒有帶來美元貶值

上周的金融新聞總算安穩了一點。仍然，中國的政策行動、美國的通脹數據和歐美央行的會議紀要，帶動了市場情緒的起伏。美國經濟軟著陸的期待下，美股向上，並帶動世界多數國家的走強。債市有波動，但無方向性變化。美元綜合匯率上升，日圓對美元匯率再次覬覦150大關。伊以之間沒有爆發大衝突，但是以色列對黎巴嫩發起了幾次衝擊，原油價格繼續上揚。黃金逼近歷史高位，多數大宗商品走勢犀利。FOMC會議紀要顯示，決策成員在大碼加息上有頗大的爭議。



美國9月通脹高過市場預期，CPI上漲到2.4%，核心CPI 3.3%，均高過市場預期0.1個百分點，顯示物價回落趨勢面臨阻滯。好消息是，住房房租所造成的通脹壓力，開始加快了回落速度；壞消息是，核心通脹的回落受阻，幾個主要服務業如汽車修理和保險的價格壓力比較突出。



由於不同物價指標的結構差異，筆者估計月底出來的PCE通脹的回落，可能比CPI通脹回落得更積極一點，這些決定了美國聯儲局不會停止降息步伐，減息25點的可能性很高。聯儲局一旦開始了減息步伐，除非遇到特殊事件或特殊場景，在方向上是不會輕易改變的，決策者不願意因為政策的左右搖擺而失去政策信用。



不過同樣地，聯儲局在政策力度上的確存在調整的空間。9月大碼減息，當然是對就業市場突然失速作出的緊急反應，不過各種跡象顯示FOMC內部對此爭議很大，只是在主席鮑威爾的強力推進下，多數決策成員同意了50點減息。從事後的經濟數據看，聯儲局激進的做法可能是過度反應了。在金融環境已經明顯改善的情況下，猛降政策利率並非明智之舉。



聯儲局「憑數據做決策」的方法論，在經濟轉捩點和數據不確定性面前無可厚非，最新的經濟形勢和宏觀數據，均指向就業穩定、消費韌性、通脹回落的大趨勢，因此將政策利率從「抑制性」轉為「中性」是合理的，也許是必須的。基於此判斷，筆者維持聯邦基金利率趨向2.5厘至2.75厘這個中性水平，以高透明度、快步小減的方式進行，今年兩次各25點，明年4至5次各25點。



和兩個月前相比，市場對大碼減息的預期基本消失。最新CPI公布之後，期貨市場定價90%的可能FOMC在11月6至7日的會議上會減息25點。就業數字和消費情緒，雖然不在高點，但是根本談不上衰退，美國經濟最大的可能是「軟著陸」，也有可能「不著陸」。就業數字何去何從，對於經濟前景的判斷至關重要，也是筆者對修改未來經濟形勢判斷的最重要依據。



目前的美國經濟狀況，對於民主黨競選總統是有利的。儘管選民普遍不滿意拜登管理經濟，但是對賀錦麗經濟政策的認可度卻高過對特朗普的。這主要包括三個原因，一則特朗普的政策不確定性太大，二則特朗普的稅收政策過於傾向有錢人和大企業，三則特朗普所提倡的政策可能製造出高達7萬億美元的債務。相信下一個FOMC會議不會影響到選情，但聯儲局政策對未來總統確有影響。

聯儲局9月大碼減息對美元的負面衝擊，基本上已被消化。(Shutterstock)



美元指數再次逼近103的近月高位，聯儲局9月大碼減息所帶來的負面衝擊基本上已被消化。市場中多數人認為聯儲局進入政策利率下行周期，美元匯率因此看貶。筆者對此不甚認可。毫無疑問，利率差是國際資金流向的一個重要指標，美國利率持續下行會對匯率走勢（尤其是短期走勢）帶來壓力。然而，利率差乃至匯率都是相對的。



美元利率被看低，歐元、英鎊利率也被看低，甚至人民幣利率也有進一步下降的空間。相對於歐洲及日本的經濟，美國經濟的韌性最強，歐洲央行和英格蘭銀行的減息幅度不會小過聯儲局，也就不存在息差縮小的情況。日本銀行是各大央行中唯一可能加息的，但是以目前的內需狀況，BoJ一時間很難有大動作，新任石破政府也沒有政治實力推動利率正常化。



長遠來看，科技創新能力、生產力的提高和人口結構的變化，對長期匯率走勢很重要。以目前世界的格局，歐日英恐怕都不是美國的對手，甚至各自存在著嚴重的結構性問題。在法幣世界中，在可預見的未來，恐怕找不到一個堪與美元抗衡的幣種，所以筆者對長期投資的看法很堅定，組合配置的大部分，一定是美元美元美元。



投資者中對美元的不信任，很大程度上和聯儲局不斷印鈔和美國財赤愈來愈不可控有關。筆者認同美元的信譽受到了龐大QE的傷害，但是不認同這是美元貶值的理由。普天之下，哪家大央行不QE？天下烏鴉一樣黑，資金放到哪個幣種都受到財政亂象、貨幣亂象的影響，美國並不是唯一的，而匯率需要有幣種升值才能有幣種貶值。美元沒有信用，其他幣種也沒有信用，每個人的資產都需要放在起碼一個幣種中。



本周焦點：歐洲央行減息和中國GDP數據。1）歐洲央行減息25點的可能性頗高，即基本反映到價格上了，估計拉加德的記者會會暗示12月還有一次減息；2）英國就業數據估計顯示工資上漲繼續放緩，同時CPI降到2%之下，料英國央行11月減息25點；3）中國第三季度GDP可能略為進一步下滑，最近出台的經濟政策應該來不及反映在數據上；4）美國9月零售數據，預計按月有0.1%的增長。

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