  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

14/10/2024

港股逃生門出現，奪門而出？

#財識兼收 #港股 #投資 #理財智慧 #逃生門 #外資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　國慶前港股氣勢如虹，一口氣由萬七點升至二萬三千點，坊間不少討論這次港股大升市會維持多久。話口未完，早幾天來一個反高潮，以破紀錄成交地創出破紀錄單日跌幅。於如此波動的股市，我反而想重提舊事，因這是一個很好的學習與進步機會。

 

　　今年3月與朋友飯局，當時朋友指投資港股後股價不斷下跌，資金被套牢，頗擔心地問：「何時有逃生門？」，事後亦拍片分享（見連結）。近日我自己也重溫一次當時影片內容，觀察投資者於不同投資環境的心境變化，很有趣。

 

　　不止一位朋友於飯局中表示早一兩年見港股便宜，於是投資港股而「坐艇」，希望恒指可以回升至二萬二千點，猶如打開一道「逃生門」好讓他們走貨。當時朋友列舉擔心的原因，提到的因素大概都是報章看法，包括香港失去金融中心地位、外資撤離、中國與西方國家意識形態上的鬥爭、中國與香港的經濟問題、世界局勢紛亂、高息環境等等，短短5分鐘數一大籮看淡因素，總結是「港股已死」。

 

　　我不是先知，不可能預測未來，亦不相信有人可以。曾經拍片表示投資並非預測未來，而是預備或預視未來（見連結）。未來總是充滿不確定性的，今天的劣勢，到底是迷失數十載的開端？還是應該等待否極泰來呢？

 

　　當時我見朋友們如此悲觀，也提出一些觀點。例如中西方的關係會否回暖呢？又或者美國總統易帥後又如何走？外資從來認錢不認人，哪裏有錢搵就到哪裏。世界上與西方意識形態不同的國家多的是，資金多不理會。如今見你不濟就一沉百踏，港股吹淡風，做「低」容易做「上」難，外資自然積極沽空做世界。當你看得很淡時，隨時來個反高潮也未定。

 

　　這並不代表我的完整看法，只是身邊朋友看到極淡一面，我就嘗試提出一些不太悲觀的看法，讓他們多一個思考角度，平衡一下。

 

恒指回升，猶如打開一道「逃生門」（Shutterstock）

 

　　另一邊廂，當時我反問：「既然覺得未來前景如此暗淡，何解還等待逃生門呢？」。在朋友眼中，前景暗淡，只會向下，絕望之極，股市又怎能回升呢？例如朋友高位買了阿里巴巴，如今大跌一半，難道待它回升一倍才平手離場？當時我提出一個問題：「你覺得阿里巴巴升一倍容易？還是NVIDIA或Microsoft升一倍容易呢？」，以換馬思維去想，何解定必要在蝕大本的股票上等它回升呢？

 

　　當場也提醒朋友要小心「左一巴右一巴」。例如，朋友於高位買入阿里巴巴跌一半後，因看淡前景而換馬到美股，從高位買入美股後再遇美股大跌，而港股這邊突然來一個高潮，每邊都高位買入，跌至低位沽貨後才大升，令人痛不欲生。

 

　　甚麼情況我都說過，文章總是四平八穩，「大包圍」的看法，有何參考價值？這就是預備未來與預測未來的分別，未來可能性有很多，投資者應作好風險管理，計好自己盤數，盡量於每個出現場景都不傷汗毛，這才最有價值。

 

　　今次港股因某些原因而出現巨大波動，當日所提到的所謂「逃生門」似乎已出現。好奇地想，到底朋友們是否已經「奪門而出」？還是轉口風：「阿爺出大招，外資回來，漫長大牛市的開始，追貨買入賺錢好機會」。

 

相關連結：

【港股逃生門】

【投資應有概念 預備與預視未來 保險與資產配置】

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#財識兼收 #港股 #投資 #理財智慧 #逃生門 #外資
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行再加存息，6個月最高3.4厘

13/10/2024 10:55

貨幣攻略

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk