此文成於上周五（11日）午夜前，即是未能聽到上周六（12日）財政部的新聞發布會，為甚麼不用聽那個新聞發布會講乜，也可亂寫？因為筆者信潘功勝，因為筆者更信今次阿爺撐A股，是有深層意義，這個留待明天（15日）或以後談。

筆者估計，上周六財政部的新聞發布會，主要是再闡釋在9月24日中國人民銀行行長潘功勝、中國國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清所公布的大招。要留意，中國各部委是各有其職責，不會越俎。

．央行、金管局、證監一齊，講的是錢、樓和股事。

．發改委（國家發展改革委），講的是政策，規劃，是不講錢的。

上周五筆者文「又割韭菜了」，就清楚列出發改委的職能，希望大家不要再被黑心人亂點，話發改委無講1萬億元（人民幣．下同）、5000億元，就被人震了出局。

周六，筆者估財政部會對人行在9月24日的大招，應本來在10月12日作解畫的，但因為在上周三（8日）黑心人借發改委沒談5000億元的事而發難，大沽中港股市，故迫於在10月10日早上8時，未開市前，發報了（2024）第6號公告，決定創設「證券、基金、保險公司互換便利（Securities, Funds and Insurance Companies Swap Facility，簡稱「SFISF」）」，並宣布即日起可接受申請，意義明顯不過，明明白白話俾啲黑心淡友知：「無錢吖嗱，有呀！」（見附圖）

這是重複9月24日介紹這個SFISF時所講：

1. 潘功勝表示正在研究平準基金。

即是效法美國聯儲局設立股市救火隊。

2. 潘功勝宣布，將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。創設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支援回購、增持股票。人民銀行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支援比例是服務再貸款利率1.75%，商業銀行給客戶辦貸款的時候利率會加0.5個百分點，也就是2.25%，首期是3000億元，如果這項工作做得好，後續可以追加。

泵水予大股東回購股票即是阿爺移形換影，即是阿爺學日本央行在市場買股票，有辦你見，日股升回上歷史高位啦！

在10月10日時央行官網仍未發表相關細節，但中信、中金已立刻上報了方案。的確文字細節可以多多推敲，誤解，但最好的解說就是做俾你睇。

市場對這個SFISF有很多問題，待釐清，筆者在下方列出這些題問，並綜合已知資料作出估測，炒股要炒預期，待解白了，就可能無肉吃，只能啃骨頭。

1. SFISF會否帶來新資金

應不會全面地帶來新資金，但一定會盤活了資金，市場或參與者可以從中獲利，等同增加了社會財富，亦即增加了市場資金。

2. 換入國債後是否可賣出？

應是不可以賣出套現，因為一賣出套現資金就會成甩繩馬騮，會失蹤，故只可以向銀行質押融資，咁有乜得益？

申請者其實是將不活躍資產（其實即是蝕錢，買不出去的資產），去銀行換入國債，這好比窮佬攞張舊棉胎或張大千畫去典當，5、60年代窮佬真可以在夏天拿舊棉胎去典當，得回數元去開飯，此即盤活了死資產（舊棉胎）的經濟價值，有錢佬可以拿很值錢的張大千畫去典當，得款去投資，只要窮佬餓唔死，續有工打有錢可賺，便是創造了社會財富。如果窮佬餓死了，舊棉胎也只可能用來陪葬，發揮不到殘餘經濟價值。同樣，有錢佬當了張大千畫投資有成時，就是當舖、個人和社會都會多了財富，這個SFISF能否成功為中國社會帶來財富要看：

拿來當的資產有幾值錢，要打幾多折才可以不為當舖帶來成為爛資產，今時這個當舖是央行，它肯收爛到幾爛的資產，又會打幾多折來收這些爛或不爛（舊棉胎或張大千畫）不知，看周六有無解畫。

3. 是否QE

如按以不活躍的資產換成可以活躍的國債券，基本上是沒有增加資幣（資產）供應，亦因此不是QE。如果用來抵押與央行的資產是自營資金/資本金的話，更加不是QE了。

這好比是從家床下底拿出乾隆時代的夜壼，給老爺子換來鈔票，這個家族的財富（鈔票）有沒有增加了，沒有。只是夜壼換手了，鈔票換手了，要增加財富（鈔票）就得把從老爺子換來的鈔票賺到錢才成。

大家要明白這個換手過程，因為一定又黑心人話阿爺在QE，錯，這個操作不是QE，是叫盤活資金。把之前壓死了，不能變現的資產，盤活了變成有生錢，不是新錢可用。

4. 可以盤活多少資金？

這個問題需要有兩個答案：

A. 證券、基金、保險公司等有幾多不能動或被壓死了的資產可拿出來去抵押與央行。

B. 央行在不發債（即QE）下，又有幾多國債可以拿出來去抵押。

要答這兩問題，只有阿爺才可以問到較確切數據，其他人等只能瞎子摸象地估。

據公布，可以資產抵押予央行去換取國債的有三類機構：證券、基金、保險公司。其中基金和保險公司的投資標的和槓桿都有嚴格規範，故除非是自營資金/資本金（即自己錢，不是投資者或投保者的錢）才可去做這操作。相對之下，證券公司就有較多的自營資金/資本金比例，可有較多資產抵押予央行。據華泰證券推斷截至2024年上半年度來，證券行自營業務規模6.14萬億元，而券商自營盤倉位佔比約7%至8%，債券佔比約65%至70%，由此估計券商自營可換資產規模可能在4000億元至5000億元左右。

券商或基金、保險公司會動用多少資產作抵押，會取決於自身資金情況。對股市走勢的預期（因為得出資金是一定要買股的），回購和互換合約的期限，及到期時/前資產價格的波動和資金成本等。如這些方面都能顧及到，都是有利的話，這個互換便利才可以有較好效益。

淡友一定話，咁多考慮，有乜人做啊？即是撐唔到市啦！的確，阿爺不是想A股坐火箭，只想坐高鐵，不再坐綠皮慢車唧，而慢牛不是瘋牛才是阿爺所希望見到的，原因以後談。

央行有幾多本可作抵押貸國債用？又據華創證券，在9月時央行持國債約2.2萬億元，從期指角度看，以3年期以下佔比較高，約1.6萬億左右。這批較短年期國債，應是央行這次的「子彈」，所以央行才敢話5000億元唔夠？再來5000億元。那些話阿爺無錢去撐市的人，可以待阿爺用完1.6萬億元「子彈」後，才好口大大。

這個互換便利方案，會益了甚麼股？

1. 券商股

10月11日，媒體爆出中信証券(06030)與中金公司(03908)已上報SFISF，中金公司A股(滬:601995)在當日漲了10%，中信証券A股(滬:600030)上漲了1.5%。另傳中國銀河(06881)、中信建投(06066)也會申請SFISF。

券商股會受益，因為可以把他們各自的死錢盤活成生錢，多了可盈利的機會。

2. 高息中概股

券商得到生錢後會買乜股？應是有高息，而股價又穩定過抬炸彈之中概股，大家可以諗到乜呢？

凡是市盈率(PE)在10倍或之下，股息率在6厘以上者（見表），都可考慮，由於股票繁多未能盡錄，自己查好了。但謹記黑心友一定會力跴，在這快上快落的閃電戰中，投資者要對阿爺有信心，要定，穩持壓倒一切，但千萬不要做孖展。如不信阿爺就離市好了。至於上周六講乜？明天始提。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）