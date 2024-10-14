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14/10/2024

善心小店︱女性內衣用品店免費設計義乳內衣服務！主理人蘭姐︰助乳癌病人重拾自信 44年閱胸無數一睇知Size！開業紀念優惠內衣買一送一

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　　位於長沙灣宇宙商場的銀鈴女士用品Silver Bell，可能你覺得是一間普通的女性內衣用品店，但對乳癌康復人士來說，這裏是購買義乳內衣的好地方！店舖主理人「蘭姐」從事內衣行業44年，近年關注到乳癌患者的需求，決定幫助數以千計乳癌患者改造「義乳內衣」，協助乳癌病人重拾自信。

 

 

免費改造義乳內衣服務

 

 

　　其實，蘭姐開始免費改造義乳內衣服務，全因一次的機緣巧合！蘭姐幾年前聘用了一名乳癌病患者，不幸地該名同事需要進行切除乳房的手術。手術成功後，同事逐漸康復，但卻因為切除乳房後自覺與其他女性不同而感到自卑。蘭姐當時就嘗試把同事平時穿著的內衣加以改造，配合矽膠義乳送給她。同事收到後大為感動，慢慢重拾生活的自信。

 

協助乳癌病人重拾自信

 

　　蘭姐發現到，原來市場專為乳癌康復人士的內衣選擇不多，而且式的較為落伍、追不上潮流，大多是「阿婆款式」。其後蘭姐決定鑽研將現有款式的內衣，改造成義乳內衣，並且決定不收改造的費用。蘭姐說︰「我喺呢行咁多年，我有責任做啲野幫助乳癌病人。佢哋知道仲可以有咁多內衣揀會好開心，買到義乳內衣，佢哋會覺得有人關心佢哋，沒有被人放棄，我想佢哋開心囉！」蘭姐經過一段時間研究，認為大部份款式均能改造貼義乳內衣，雖然花心機及時間，但覺得很有意義，幫助乳癌病人重拾自信。

 

下一頁︰蘭姐「內衣寫輪眼」閱胸無數？

 

 

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